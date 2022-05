Casal é preso com revólver após roubo na Graça

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante com um revólver e itens roubados de um pequeno comércio na Rua 8 de Dezembro, bairro da Graça, em Salvador, por volta das 6h30 desta terça-feira (31).

Uma guarnição da 11ª CIPM realizava uma operação nas proximidades quando foi acionada por transeuntes com a informação do roubo na localidade. Os policiais foram até o local informado e flagraram os suspeitos já do lado de fora do estabelecimento.

O acusado sacou a arma de fogo e se abrigou atrás de uma árvore, onde tentou dispensar o revólver. Os dois foram abordados e a arma foi localizada na parte superior da árvore.

Com eles foram encontrados um revólver calibre .32, R$: 87,30 em espécie, 14 barras de chocolates, três pacotes de biscoito, 16 desodorantes, sete shampoos, duas garrafas de suco, uma garrafa de álcool em gel, dois frascos de sabonete líquido, um frasco de espuma de limpeza Brilho, um polidor de sapatos e um celular.

Os envolvidos foram conduzidos para a Central de Flagrantes onde o material apreendido foi apresentado.