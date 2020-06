Casal é preso em Itabuna com 30kg de maconha escondidos em mala do carro

Um casal foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado transportando 30 quilos de maconha escondidos no porta-malas do carro, na noite de segunda-feira (8). O flagrante foi feito por policiais rodoviários federais em frente a unidade da Polícia Rodoviária Federal localizada no Km 503 da BR 101, em Itabuna (BA). Passava das 23h, quando policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um Siena, com placas de Coronel João Sá (BA). Ao solicitar documentação do motorista e passageira do veículo, os policiais perceberam que o casal aparentava nervosismo.

Desconfiados, os policiais decidiram fazer uma busca no carro. Ao abrir o porta-malas do veículo, a equipe encontrou 35 tijolos escondidos em duas caixas de papelão que totalizaram 29,96 quilos.

O homem de 53 anos, que não teve a identidade divulgada, informou aos policiais que foi procurado por dois homens, no estado de São Paulo, para trazer uma encomenda para sua terra natal. Relatou ainda que imaginava que estaria transportando roupas e não maconha. Já a mulher, de 32 anos, que disse trabalhar como professora e confessou desconhecer que trazia produto ilícito no carro.

Dada às circunstâncias, o casal foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e foi apresentado à autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos cabíveis.