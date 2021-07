Casal é preso por fazer sexo na frente de crianças em motel de SC

Um casal foi preso por aliciamento de menores depois de fazer sexo em frente a duas crianças de 2 e 4 anos em um motel de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, na madrugada desta quinta (8). As informações são do G1 SC.

A mãe da criança e o homem com quem ela fez sexo estavam sob efeitos de drogas, segundo a Polícia Militar.

O garoto de 2 anos passou mal - ele teria ingerido drogas no quarto. Ele foi encaminhado pela equipe dos bombeiros para um hospital. A mãe acompanhou o menino. Os bombeiros então chamaram a polícia.

O homem, que tem 22 anos, se trancou no quarto quando viu a polícia chegando. Os PMs arrombaram a porta. No local havia maconha, um pacote com um resto de cocaína e a cama tinha sangue.

Questionado, o rapaz disse que fez sexo com a mulher nas frentes da criança. No hospital, ela confirmou. Com isso, o Conselho Tutelar foi acionado e levou o garoto de 4 anos para um abrigo. O menor continuou internado.

O casal foi preso e vai responder por aliciar crianças para se exibir de forma pornográfica, posse de drogas e desobediência. A Polícia Civil vai investigar o caso.