Casal é preso por suspeita de matar mulher no extremo sul da Bahia

Um casal foi preso em flagrante por suspeita de matar Jucirleide da Silva Santos, 33 anos, no domingo (30), com golpes de arma branca. O crime aconteceu no município de Itanhém, no extremo sul da Bahia.

Policiais militares da 44ª CIPM foram acionados com a informação de uma mulher caída ao solo, sem sinais vitais, no interior de um estabelecimento comercial do distrito de Batinga, na noite deste sábado (29). No local a equipe constatou o fato.

Com informações sobre os suspeitos, os pms iniciaram buscas para localizá-los. O casal foi identificado, abordado e detido ao tentar fugir. Com eles, foram encontradas uma embalagem contendo maconha e uma balança de precisão.

A dupla foi presa em flagrante por homicídio qualificado no plantão central da Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas.

A arma do crime ainda não foi localizada. Guias de perícia foram expedidas e as imagens de câmeras de segurança do local estão sendo analisadas.