Casal em situação de rua é morto a tiros em Paripe, no Subúrbio

Um casal foi achado morto na manhã desta quinta-feira (21), com marcas de tiros nos corpos, que foram encontrados por volta das 8h debaixo do viaduto da BA-528, em Paripe, no Subúrbio.

Até agora, as vítimas não foram identificadas. Acredita-se que os dois eram pessoas em situação de rua.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios, mas até agora não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) fizeram a perícia no local e removeram os corpos.