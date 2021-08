Casal naufraga com veleiro onde morava em Porto Seguro e faz vaquinha para se recuperar

Um casal paulistano que saiu de Paraty, no Rio de Janeiro, sobreviveu ao naufrágio da embarcação que moravam e trabalhavam no último dia 5 de agosto. O naufrágio aconteceu no litoral de Porto Seguro e o Barco só foi encontrado no último domingo (15), numa profundidade de 20m mar adentro.

Agora, o casal Wladimir Popoff Neto e Rosane Popoff luta para recuperar o veleiro de nome Darwin e tudo que tinha dentro dele. Eles abriram uma vaquinha com meta de R$150 mil reais e, até o momento, conseguiram levantar R$75,3 mil graças aos esforços de 418 apoiadores.

"Em minutos perdemos tudo. Foram décadas de sonho e preparação. Nosso querido veleiro Darwin se tornou nossa casa há mais de 5 anos. E perdemos muito mais que o barco, perdemos nossa casa! O que inclui todos nossos pertences, tudo, além de equipamentos, alimentos (o barco estava carregado para travessia)", publicou o casal.

De acordo com o casal, o que provocou o acidente foi uma rede com cabos muitos grossos, somados a uma madrugada de mar agitado. A Capitania dos Portos afirmou que investiga o caso e vai acompanhar o todo o processo.

Eles dois saíram de Paraty no início de julho e foram subindo o litoral brasileiro. O acidente aconteceu quando a embarcação saía de Caravelas com destino a Ilhéus. Os dois saíram do barco levando uma bolsa e os celulares. Conseguiram escapar utilizando um bote de apoio do próprio veleiro até serem resgatados por um pescador.

Segundo a capitania, Wladimir providenciou a retirada do barco junto à seguradora. O órgão afirmou que o o casal apresenta bom estado de saúde e o naufrágio da embarcação não causou poluição hídrica.

Procurada, a Marinha afirmou que avalia se Darwin será trazida de volta à superfície. A vaquinha virtual está disponível neste link.