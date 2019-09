Casal nu vai formar corredor de entrada em exposição em Londres

A Real Academia de Artes de Londres busca um casal para recriar uma performance da artista sérvia Marina Abramovic. A ideia é que os dois formem um corredor vivo, onde os visitantes se apertem para passar pelo local estreito.

(Foto: Reprodução)

O projeto artístico foi criado em 1977, quando Marina Abramovic ficou frente a frente com o namorado, Ulay, ambos nus. Na época, muita gente se recusou a passar por eles. "Eles não conseguiram lidar com isso e não tinham certeza do que estavam vendo. Alguns passaram. Alguns passaram várias vezes, na verdade", comentou a curadora Andrea Tarsia.

Agora, a expectativa é de que a recusa para participar do experimento seja menor.