Casal que fazia festa em casa com convidados sem máscara é preso na Bahia

Um casal que realizava uma festa em casa, com pessoas aglomeradas e sem máscaras, foi preso em Teixeira de Freitas, na noite do último sábado (6), por desacato à autoridade policial. Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Teixeira de Freitas) foram acionados por populares para atender a uma denúncia de descumprimento a lei municipal, onde havia aglomeração e som alto na avenida Padre Anchieta, no bairro Liberdade II.

No local, os polciais constataram que havia uma aglomeração de pessoas, todas sem o uso de máscaras, ingerindo bebidas alcóolicas e o som em um volume muito alto. Os policiais solicitaram ao proprietário que desligasse o som e por isso foram hostilizados e desacatados, inclusive com o arremesso de uma pedra em direção à viatura da polícia. "Neste momento foi dada voz de prisão e houve resistência por parte dos conduzidos, inclusive com a tentativa de tomar a arma de um dos policiais", disse a PM, em nota.

Os policiais solicitaram apoio de outras equipes e após serem contidos, os resistentes foram conduzidos a delegacia da cidade, onde foram autuados por resistência e desobediência. O comando da 87ª CIPM vai instaurar uma sindicância para apurar o caso. O nome e a idade dos envolvidos não foram informados.