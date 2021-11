Casal suspeito de estuprar e exibir crime nas redes é procurado pela polícia

Um casal está foragido da polícia acusado de estuprar e transmitir o crime nas redes sociais, na cidade de Brumado. Policiais da Delegacia Territorial (DT) a cidade cumpriram mandado de busca e apreensão em uma casa situada na zona rural, nessa segunda-feira (8).

De acordo com as investigações, o imóvel foi utilizado para gravação e transmissão de cenas de sexo e abuso, no final do mês de outubro. Segundo o delegado Paulo Henrique de Oliveira, as apurações concluíram que um casal foi responsável pela ação criminosa. “Eles devem ser indiciados por estupro de vulnerável, instigar e auxiliar outra pessoa ao uso indevido de droga ilícita e divulgação de cena de estupro de vulnerável”, disse o delegado.

Na casa, foram apreendidos computadores, documentos e substâncias que serão submetidas à perícia. “Identificamos alguns objetos que apareceram durante a live”, acrescentou Paulo Henrique.

O delegado também solicitou as prisões preventivas dos suspeitos, que foram deferidas pelo Poder Judiciário e eles estão sendo procurados.