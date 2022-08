Casamento às cegas: Lissio e Luana, único casal sobrevivente, passa por crise

O único casal que está até hoje junto após o reality show Casamento às Cegas, Luana Braga e Lissio Fiod, passam por uma crise no relacionamento.

Na manhã desta sexta (19), os fãs do casal perceberam que os dois tinham trocado unfollow no Instagram. Luana, então gravou uma sequência de Stories, atordoada com as mensagens questionando a situação.

Segundo a baiana, ela e o marido "caíram de paraquedas" e ela não esperava que o unfollow seria notado. Explicou, no entanto, que fez isso inicialmente para se afastar um pouco.

"Eu sou o tipo de pessoa que, quando não está se sentindo bem, quando algo está afetando, eu me afasto, eu tiro do meu campo de visão. E ontem eu fiz isso, eu parei de seguir Lissio, removi Lissio, para não ficar vendo, porque a gente tá passando por uma crise normal de casal e que em outros tempos ninguém saberia", disse Luana.

"É normal acontecer isso entre casal, ter desentendimento, só que agora nossa vida particular e amorosa é completamente exposta. A gente tá passando por uma tempestadezinha e o futuro a Deus pertence", continuou.

Na sequência, ela explicou que ela e Lissio, ao contrário do que acontece na maioria dos relacionamentos, só foram se conhecer depois de casados.

"Existe sim muito amor entre a gente, mas o amor não é suficiente. Tem outras coisas que precisam ser dialogadas, conversadas, entendidas, tanto da minha parte quanto da parte dele. Não existe culpado, vilão, mocinho ou vítima da história", explicou.

"Fico preocupada com as expectativas que vocês criam, terceirizando uma coisa que precisa ser trabalhadas em vocês. Não terceirizem no relacionamento do outro a crença do amor", pediu por fim a psicóloga.

No reality show, os casais são formados em encontros nos quais não podem se ver. Quando decidem casar com a alma gêmea, podem conhecer com a pessoa e aproveitar a lua de mel. O casamento oficial acontece depois de algumas semanas.