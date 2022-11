Casarão de dois andares desaba no bairro de Saúde

Um casarão de dois andares desabou, nesta sexta-feira (25), na Rua do Vintem, no bairro de Saúde, em Salvador.

O prédio, possivelmente tombado de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), desabou devido à falta de manutenção. O telhado estava destruído e a estrutura das paredes comprometida.

Uma árvore floresceu em uma das paredes e abalou a estrutura do imóvel, devido a ação dos ventos. A via foi interditada e o casarão vizinho teve a parede afetada. Não foi informado se no local havia moradores, um comércio, ou se estava abandonado.

Foi solicitado à Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) a colocação de tapumes e à Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador (Sefaz), a localização do proprietário para que proceda a recuperação do imóvel.