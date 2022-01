Casarão destruído por fogo no Campo da Pólvora tem novo foco de incêndio

Uma nova vistoria na manhã desta quinta-feira (13) no casarão que foi destruído pelo fogo no Campo da Pólvora ontem encontrou novo foco de incêndio no local, informou a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que havia enviado a equipe para verificar a situação no local.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar o fogo e tão logo seja controlado será iniciado, pela Sedur, o rebaixamento do terceiro nível da fachada que se encontra instável", explica o chefe do setor de Resposta aos Desastres, José Roberto Casqueiro. O rebaixamento, no caso, é a demolição da parte instável.

O dono do casarão já foi identificado e agora será notificado para que as providências cabíveis sejam tomadas. O incêndio destruiu todo o casarão de três andares. O fogo começou por volta das 22h de terça e foi debelado pelos Bombeiros na madrugada de quarta.

Para garantir a segurança de quem passa pelo local, o ponto de ônibus que fica próximo foi alterado pela Transalvador. O semáforo está sendo monitorado por uma equipe do órgão de trânsito para evitar que carros fiquem muito tempo parados perto da fachada em risco.