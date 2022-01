Casarão pega fogo no Campo da Pólvora, em Nazaré

Um casarão antigo pegou fogo na noite desta terça-feira (11) no bairro de Nazaré, em Salvador. Segundo informações do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), os Bombeiros foram acionados por volta das 22h para apagar as chamas em um imóvel de três pavimentos que fica no Largo do Campo da Pólvora, em frente ao Fórum Ruy Barbosa.

Nas redes sociais, internautas publicaram vídeos e fotos do incêndio em que é possível ver a altura das chamas. Equipes dos Bombeiros estão no local tentando apagar as chamas. Não há vítimas. O casarão que está em chamas é vizinho a um prédio residencial habitado. Não há informações se o local já foi evacuado ou se algum apartamento foi atingido pelas chamas.

A causa do incêndio também não foi informada.