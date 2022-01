Casarão que pegou fogo no Campo da Pólvora deve ser demolido

O casarão que pegou fogo no Campo da Pólvora na noite da terça-feira (11) deve ter dois pavimentos demolidos e corre risco de desabamento, segundo engenheiro da Defesa Civil (Codesal) que esteve no local para avaliar o imóvel nesta quarta-feira.

"Está monitorando. As paredes, tanto da fachada quantos laterais, têm uma fissura. O propósito nosso é fazer a redução (demolição). Do primeiro e segundo pavimento. Caso o risco persista, a gente parte para reduzir a parte de baixo. Existe risco de desabamento. Com risco não se brinca", disse Expedido Sacramento. Segundo ele, nenhum imóvel próximo teve a estrutura atingida.

Incêndio tenso em casarão antigo aqui no Campo da Pólvora. pic.twitter.com/Ir2r7kNTnZ — melhore (@mellore8) January 12, 2022

Jamile Perrone, subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), diz que a primeira equipe conseguiu chegar ao local rapidamente ontem à noite, por conta da proximidade do quartel e do horário de trânsito calmo. "Chegamos menos de cinco minutos. Assim que percebemos a proporção, solicitamos apoio de outras viaturas, que também chegaram rápido. Foram cinco viaturas, mais carro pipa, e viatura do Salvar", explica.

Apesar da agilidade, o incêndio já estava alto na parte de cima quando os bombeiros chegaram. "Por enquanto, está controlado. Controle foi feito rápido. Por volta de meia noite a gente já tinha o controle, por conta do apoio e do pessoal do prédio, que deu acesso ao apartamento. A gente conseguiu montar linhas tanto lateral, quanto no fundo do prédio e na frente. Hoje estamos só com alguns focos", acrescenta, dizendo que o trabalho é de finalização agora.