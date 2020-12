Casas Conceito: acolhimento e integração marcam os projetos do Setor Zeta

Um aspecto fundamental no projeto de qualquer imóvel residencial é a sua capacidade de acolhimento. Seja para curtir a casa sozinho ou receber a família e amigos, arquitetura e decoração acolhedoras são um grande diferencial, e isso envolve desde integração entre os espaços, a iluminação, e vista até itens decorativos. Por isso, os 12 espaços que integram o setor Zeta, da Casas Conceito 2020, foram desenhados para convidar os visitantes a entrar e viver momentos inesquecíveis.

Este ano, em ambiente 100% digital, a Mostra Virtual Casas Conceito idealizou um bairro em meio à Baía de Todos os Santos, formado por prédios e casas dentro do mar, sob o enrocamento das pedras. No masterplan, o setor batizado de ZETA é composto por 12 casas de 100m² cada, explorando o conceito de bangalôs, contempladas com toda a área de convivência externa: lounges, jardins, aquedutos e bicicletários. Esses bangalôs são assinados por nomes da arquitetura nacional como Daniela Lopes, Adélia Esteves, Rogério Menezes, Adriana Lorenzo e Adriana Varandas, Carina Vidal, Raíza Petitinga, Ana Arquitetura, Maria Julia Faria, Isabela von Flasch e Quântica Design.

Casa Branca foi projetada pela arquiteta Daniela Lopez (Imagem: Quântica Design)

Um dos espaços que melhor traduz a proposta de acolhimento é o projeto de Daniela Lopes, idealizado a partir de um contexto clássico, tendo como suporte o pé direito alto do imóvel e a vista privilegiada. Batizado de Casa Branca, o espaço imaginado pela arquiteta é voltado para um casal maduro. Através do conceito de planta livre, Daniela criou um layout central, deixando o ambiente mais funcional. “Busquei trazer uma atmosfera clara, mas, ao mesmo tempo, acolhedora e sofisticada, emoldurada pela linda vista da Baía de Todos os Santos”, conta.

Daniela considera que o diferencial do seu projeto é o estar, por ser extremamente acolhedor e ponto central de todo o ambiente. Para os pisos, ela utilizou um porcelanato fosco de grande formato, que reproduz com perfeição o mármore italiano. Já a marcenaria sob medida, conta com uma grande adega com portas em laca branca, enquanto todo o forro foi revestido em laminado, simulando vigas de madeira. A Casa Branca também conta com um tapete exclusivo, que imprime maior identidade, e cortinas em linho para propiciar aconchego e o máximo de visibilidade da paisagem marítima.

O Living Gourmet foi apresentado pela arquiteta Adélia Estevez para a mostra desse ano (Imagem: Quântica Design)

Living Gourmet

Para a arquiteta Adélia Estevez, a casa é o espaço de acolhimento e de estar com pessoas com as quais nos identificamos. Pensando nisso, o seu projeto combina o modo de vida urbano e cosmopolita à elegância e à sofisticação.

O espaço intitulado de Living Gourmet faz uso de texturas variadas, como paredes revestidas em madeira com veios únicos, e peças de design com materiais como o couro e tecidos diversos adornam os mobiliários do espaço. Adélia escolheu tecidos e pisos claros em contraste com o preto, que traz o estilo urbano sofisticado para o projeto. “A luz natural foi trabalhada para que, ao longo do dia, o jogo de sombras possa criar diferentes cenários”, explica.

Construído com soluções que aliam praticidade e contemporaneidade, o espaço contempla living, bar, área gourmet e varanda. A integração dos ambientes é feita por um piso único, sem paredes ou divisórias, dando amplitude e sofisticação ao local, assim como o forro de gesso em cor clara, que cria uma atmosfera leve e atual. “O conceito principal do projeto é gerar unidade através dos materiais fixos como: piso, forro e revestimentos, que abraçam o ambiente sem gerar quebras, mantendo a mesma linguagem geral e, ao mesmo tempo, respeitando a singularidade de cada espaço”, diz.

O Estúdio Rogério Menezes projetou o Espaço 20 para a Casas Conceito 2020 (Imagem: Quântica Design)

Espaço 20

Também seguindo uma proposta de integração, o projeto do estúdio RM, de Rogério Menezes, para a Casas Conceito Virtual Experience foi concebido a partir da proposta de um ambiente amplo, sem delimitações, onde a pessoa possa receber amigos, trabalhar, assistir a um bom filme, sem precisar sair de casa. “A inovação desse espaço é justamente essa integração do trabalho com o lazer, a natação, cozinhar e receber pessoas. Então, a ideia é que no pós-pandemia você possa trazer tudo o que faz no dia a dia, além do trabalho, para dentro de casa”, conta Rogério.

Para trazer emoção ao espaço, o profissional optou por texturas aconchegantes em tecidos, pisos e tetos, além de valorizar o verde. Entre os lançamentos apresentados ao visitante estão a lâmina de madeira, que é o revestimento da estante, e os mobiliários da mesa e cadeiras da sala de jantar, do designer Jader Almeida. O projeto de iluminação, feito pelo próprio estúdio, preza pelo aconchego para tornar o local intimista. O ambiente também conta com uma piscina numa área coberta e integrada às demais áreas sociais.

A Casa Sol foi idealizada pelas arquitetas Adriana Lorenzo e Adriana Varandas (Imagem: Quântica Design)

Casa Sol

Batizado de Casa Sol, o projeto desenvolvido pelas arquitetas Adriana Lorenzo e Adriana Varandas traz um trabalho de linhas contemporâneas, com uma seleção de mobiliário confortável e peças de design brasileiro. Abusaram da criatividade com uma paleta de cores que vai do cinza aos tons terrosos e alaranjados e que se harmoniza com elementos naturais como a pedra, o linho, o couro e a madeira. A casa pode ser habitada por um homem ou uma mulher ou por um casal. Um sonho de consumo perto da natureza e que permite assistir, do deck, ao pôr do sol maravilhoso da Baía de Todos os Santos.

As idealizadoras da Casa Sol explicam que projetar o espaço durante a quarentena teve um significado muito especial. “Foi um momento que paramos para refletir sobre a nossa essência, como chegamos até aqui (afinal são 18 anos de escritório) e o que queremos mostrar para o público”, contam. A dupla optou por uma casa que mostra versatilidade e praticidade, próxima do mar e da natureza. As profissionais aproveitaram a planta livre para criar espaços totalmente integrados – o quarto, o home office, a cozinha e a varanda giram em torno do living e sua grande árvore nativa –, todos com vista para o mar. A grande sacada desse projeto foi ter colocado o quarto mais elevado que o living para desfrutar da vista também.

A arquiteta Raíza Petitinga utilizou o terreno para idealizar o seu projeto (Imagem: Quântica Design)

Casa Zeta

A arquiteta Raíza Petitinga, por sua vez buscou no terreno a inspiração para layout do projeto, que tira partido da vista em suas faces voltadas para o mar e para o bosque. O espaço foi idealizado para um casal jovem e descolado, que adora receber amigos, seja para um jantar, um happy hour, ou uma reunião mais intimista. A partir desse objetivo, o ambiente foi projetado para proporcionar múltiplos usos, com layout integrado, e permitir que seus usuários fiquem à vontade, sem contudo deixar de interagir uns com os outros. O projeto ainda traz uma cozinha completamente equipada, que não deixa nenhum desejo de fora, além de possibilitar que o proprietário cozinhe enquanto interage com os seus convidados.

O ambiente prega a integração entre espaços sociais e de lazer e conta com um espaço gourmet, com um grande living, para proporcionar momentos de descontração entre os usuários. A cozinha, quando não estiver programada para uso, pode ter boa parte dos seus equipamentos ocultos por uma porta de correr que, quando fechada, forma um plano decorativo compondo com o ambiente.

O projeto Recanto da Paz foi assinado pelo escritório Ana Arquitetura (Imagem: Quântica Design)

Recanto de Paz

O projeto da Ana Arquitetura tem como conceito Deus e toda a sua criação. A paisagem da Baía de Todos os Santos já é uma grande inspiração. O ambiente, chamado de Recanto de Paz, está localizado em uma área cercada de paisagismo, com aspecto mais calmo e recluso. Dessa forma, Analis e Analine utilizaram materiais para trazer a natureza também para dentro de casa, seja na bancada da cozinha ou na pedra que reveste o banheiro. Além disso, um jardim vertical é incorporado ao projeto.

“Queríamos um elemento majestoso, que remetesse a algo mais divino, então escolhemos a pedra ônix para complementar a cabeceira da cama, do piso até o teto, o ponto alto do projeto”, contam. A planta da casa permaneceu totalmente aberta, com elementos para fechamentos eventuais, como persianas e portas pivotantes. O objetivo da dupla é transmitir a paz e a comunhão entre os moradores. Uma curiosidade: para incentivar a comunhão a televisão fica embutida no teto e é revelada através de automação.

A ideia da Quântica Design é desconstruir o espaço (Imagem: Quântica Design)

Quântica

O conceito da proposta adotada é a desconstrução do espaço. Porém, antes de falar do espaço, a Quântica faz questão de esclarecer que ao contrário dos outros expositores o seu trabalho não é o mesmo de escritório de desenvolvimento de projeto, a Quântica é um estúdio que produz ilustrações para arquitetura. "Com isso, nossa ideia foi desenvolver um projeto que tivesse conexão com o que fazemos e a mostra da Casa Conceito Virtual Experience. Juntar estas duas vertentes mostrou-se um desafio e tanto", conta Leo, diretor da Quântica.

Para atender às duas ideias, o estúdio resolveu brincar e desconstruir o projeto do masterplan feito pelo arquiteto Marcus Barbosa, trazendo para dentro do ambiente elementos com uma linguagem surrealista. A fantasia lúdica veio através da associação com o mar. O mar sempre foi um elemento presente no conceito da mostra, visto que, mesmo virtual, a construção se localiza na Baía de Todos os Santos. O local se divide em dois ambientes recriados com planos invertidos e elementos marinhos. É um espaço que convida o visitante a, literalmente, mergulhar de uma maneira surpreendente e inimaginável.

Ysabela von Flach assinou o projeto Casa Mirante (Imagem: Quântica Design)

Casa Mirante

O projeto da Casa Mirante, da arquiteta Ysabela von Flach, teve como base a integração entre o interno e o externo. A profissional pensou em uma suíte presidencial com ambientes funcionais que permitem várias configurações, desde uma casa aconchegante até uma recepção de evento corporativo. A Casa Mirante é a junção da modernidade com toque de baianidade da Baía de Todos os Santos e o paisagismo contemplativo.

“Quando comecei a projetar, busquei uma música muito ouvida, que meu avô cantava para mim, Marina, de Dorival Caymmi. E lembrar do meu avô nesses momentos foi algo incrível”, diz. A música que trouxe a inspiração faz referência à simplicidade, ao aproveitamento de coisas básicas que, no dia a dia, passam desapercebidas. Com isso, a Casa Mirante contrasta sutileza e elegância. Para o profissional, o desafio da mostra é trazer a experiência que a arquitetura pode promover.

O projeto da arquiteta Carina Vidal para a mostra desse ano é o Loft Contemporâneo (Imagem: Quântica Design)

Loft Contemporâneo

A arquiteta Carina Vidal traz para a Casas Conceito Virtual Experience o Loft Contemporâneo, projetado com elementos que proporcionam conforto ao visitante. “Costumo dizer sempre para meus clientes que não existe projeto perfeito, existe o projeto perfeito para você, pois além do gosto individual, as necessidades também mudam muito e eu particularmente adoro isso, porque são essas necessidades que trazem identidade ao projeto”, conta a profissional.

Ao estudar a planta da Casa Zeta, Carina tomou partido em relação às aberturas externas para se apropriar à vista. Pensando em seu nicho, trabalhou com os principais cômodos de uma habitação, cozinha, sala, quarto e banheiro; logo essa estrutura tornou-se um loft perfeitamente exequível. A profissional trouxe para o interior do ambiente bastante natureza, representada em cada cantinho.

A arquiteta Maria Júlia Faria apostou em projetar uma agência de publicidade (Imagem: Quântica Design)

Agência Propeg

Mas nem só de residências vive a Mostra. O projeto desenvolvido por Maria Júlia Faria para a Casas Conceito Virtual Experience traz uma proximidade com os elementos naturais, o que motiva o visitante a querer não somente morar, mas também trabalhar nesta atmosfera. Assim, não poderia haver melhor lugar para projetar uma agência de publicidade, em um ambiente tão estimulante e criativo. A Propeg é a cliente da arquiteta que se inspira em elementos naturais e os integra a uma temática industrial.

Para representar suas ideias, a profissional destaca o azul, que é a cor que representa a Agência Propeg. O aço corten cria a estrutura do “navio”, enquanto os revestimentos rústicos recobrem a parede e trazem o conforto e segurança – a madeira humaniza o ambiente e representa o acolhimento do povo baiano. É usada muita cor para tornar o espaço bem criativo e alegre. No desenvolvimento do projeto foram utilizados os conceitos de open plan, com mobiliário convencional, permitindo uma aclimação de trabalho em diversas estações.

Sobre a Casas Conceito

Todos os 33 projetos podem ser visitados gratuitamente até dia 31 no site andreavelame.com.br. A Casas Conceito Virtual Experience é uma realização do Grupo AV com patrocínio da Home Design, Transparence Vidros e Ilha Bimbarras e apoio da Dell Anno Salvador, Sherwin Williams, Omni Light, Uniflex Única, Home Design Casual, Basica Home e jornal Correio.



