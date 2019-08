Casas Conceito chega à segunda edição

Pouco mais de 100 dias separam o sonho da realidade. A vontade de fazer o inédito, superando desafios, obstáculos, engajando, conquistando, até ver uma ideia quase impossível tomar forma – e ganhar conteúdo. É com esse espírito de realização que a empresária Andrea Velame abre a segunda edição da Casas Conceito, primeiro hoje, com uma festa para convidados, e depois amanhã, para o público, que terá até o dia 29 de setembro para ir à Bahia Marina, na Avenida Contorno, conhecer os 29 ambientes projetados por 30 escritórios e que envolveu 41 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e paisagismo.

Com o tema A(mar), a Casas Conceito 2019 também integram as comemorações dos 20 anos da Bahia Marina, que cedeu uma área de três mil m2 para abrigar os ambientes, inclusive parte do estacionamento de barcos, que foi desocupada. O piso também foi estendido para além do mar, ampliando o espaço e deixando os ambientes literalmente debruçados para a Baía de Todos os Santos. A mostra estará aberta para visitação de terça a domingo, das 16h às 22h. Os ingressos custam R$ 40 de quarta a domingo e R$ 30 + 1 kg de alimento não perecível, nas Terças Solidárias.

A Casas Conceito 2019 é a primeira mostra de decoração do Brasil cem por cento construída do zero

Do zero

Primeira mostra de decoração do Brasil cem por cento construída do zero, a Casas Conceito foi idealizada por Andrea Velame e tem masterplan assinado por Adriano Mascarenhas e Viviane Vieira, da Sotero Arquitetos. Juntos, criaram um evento com identidade visual única, pensado também para ser sustentável e inovador. “Propiciamos uma visitação fluida por um percurso ao longo da borda da Bahia Marina, exacerbando a vista para a Baía de Todos os Santos, que é coisa mais marcante dessa edição. Cerca de 70% dos ambientes têm vista permanente para o mar”, explica Mascarenhas.

Três grandes núcleos compõe a mostra. O primeiro são as Casinhas, sequência de ambientes que, externamente, trazem a forma simbólica desenhada pelas crianças e que é a marca registrada da Casas Conceito. “Casa é o lugar que abraça a gente e isso independe de dinheiro. Dentro do seu formato mais simples, ela é o verdadeiro DNA do evento e Adriano, de forma brilhante, conseguiu trazer esse conceito”, conta Andrea. O segundo trecho da mostra corresponde ao um trecho com vista para a Salvador antiga e o Elevador Lacerda. O terceiro reúne os espaços que dão para a Ilha de Itaparica. O paisagismo surge circundando os ambientes, dentro dos espaços e, também, compondo o cenário da arquitetura da mostra.

Um ponto importante da mostra é são as dimensões bem dosadas. Essa característica está na quantidade de espaços, tendo aqueles com a forma da imagem tradicional da casa e outros que representam áreas presentes de apartamentos, contemplando o ambiente residencial. E, também, nos tamanhos dos ambientes, muitos com 100 m2, chegando a 220 m2. “Criamos espaços de boa dimensão para o que os profissionais possam explorar sua criatividade ao máximo, trabalhando temas dos mais diversos nuances”, revela Mascarenhas. “O bom da mostra é a diversidade de soluções. Alguns projetos tiram partido do que encontram, outros propõem outras coisas em cima do que recebem”, acrescenta Andrea. Todos os ambientes foram pensados para serem residências sobre o mar e receberam nomes inspirados em destinos de praia espalhados pelo mundo.

A forma mais simples da casa serviu de inspiração para construir parte dos ambientes

Refúgio Itacaré

Um deles leva a assinatura da designer de interiores Nathália Velame, que escolheu uma praia baiana para dar nome a seu espaço. “Meu ambiente é o Refúgio Itacaré. A energia, tranquilidade e paz daquele lugar me deixam impressionada toda vez que vou lá. É exatamente o que acredito que as pessoas estejam procurando diante da correria do dia a dia, da violência urbana e estresse”, analisa. Ela preparou uma morada pensando em um casal descolado, que adora receber amigos com conforto e valoriza a presença tão próxima do mar. Ousada em suas criações, ela não mediu esforços para colocar em seu ambiente um píer flutuante que permite aos visitantes que vejam a diversidade marinha debaixo dos pés. Para isso, criou uma estrutura metálica e de placas de vidro, feita sob medida.

Diferentemente da última edição da CC, quando fez um ambiente mais fechado, a aposta dessa vez foi pelos tons claros, associados ao mármore e à madeira, eleitos para serem os elementos centrais de sua criação. O MDF Arauco foi aplicado nas paredes pela Móveis Prime. “A ideia foi criar um volume de madeira, que eu particularmente adoro”, pontua a designer de interiores. Juntos, Nathalia e a marcenaria desenvolveram uma peça especial que será lançada na mostra.

Outra aposta de Nathália foi nos quartzitos. Ela usou o tom Perla Santana, um bege suave da Pavimenti, comparado à madrepérola. Já no closet, o ponto alto fica na parte interna, ao fundo, com o revestimento Verde Pantanal, contrapondo toda estrutura da peça, que conta com armário em vidros, produzidos pela Dellano. O arremate fica por conta das gavetas, em MDF caramelo em couro. O repouso é por conta da cama italiana estofada Natuzzi, em couro de dois tons, ladeada por criados mudos com tampos de mármore.

Detalhe do ambiente de Nathália Velame, que ganhou o nome de Refúgio Itacaré (Foto: Lucas Assis/divugação)

Praticidade e funcionalidade também fazem parte do projeto. Começando pelo chão, um piso porcelanato da Fonseca Shop foi escolhido para neutralizar os ambientes, aquecidos com tapetes By Kami, por Via Sono, que são laváveis. “É sensacional para quem tem PETs em casa ou até mesmo uma residência de praia. Em qualquer grau de acidente é possível limpar com água e sabão, sem muitas preocupações”, revela Nathália.

A escolha do mobiliário reafirma o perfil do escritório de interpretar sonhos sem perder sua identidade. Começando pelas luminárias da Omni Light assinadas por Jader Almeida, seguindo pela mesa de jantar em mármore rosa, também do designer, e o conjunto de cadeiras Oscar em palhinha de Sergio Rodrigues. Ambas por Home Design. Numa composição mais a frente, atada ao forro, está a cadeira de balanço Sela, em referência ao instrumento de equitação. Espelhos confeccionados pela Transparence garantem amplitude e leveza ao espaço.

O mar tranquilo e os píeres das embarcações são outros elementos presentes na vista de pé direito com pouco mais de três metros e meio de altura da sala de banho, parte das mais aguardadas do ambiente. Nela, duas banheiras, uma de frente para outra, inspiram os apaixonados. O deck em pinos realizados pela We Do completa o charme do espaço.

A arte também tem destaque no Refúgio Itacaré. Nathália contou com o suporte da curadora Rita Câmara para selecionar peças de grandes artistas, galerias e antiquários, começando pela baiana Nádia Taquary. Da artista, que expôs recentemente no SESC Ipiranga e na Galeria Leme, ambos em São Paulo, elegeu uma penca em tons azulados. “É comum nos depararmos com obras delas em tons sementes, de madeira. Será uma surpresa”, revela. Da Galeria Paulo Darzé, um Iuri Sarmento em variações de turquesa. Do tradicional Antiquário José Sérgio Caloula veio uma tapeçaria de Genaro de Carvalho. “Estava louca para usar, é uma peça superdiferente. Dará um toque todo especial na composição”, arremata.

Nathália Velame ainda assina o projeto da Home Design Experience, uma pop up store ao lado dos ambientes da mostra, que conta com lançamentos da loja, uma área externa com móveis Home Design Casual e espaços interativos e inspiracionais. A loja servirá de apoio para atendimento de arquitetos e decoradores e traz um imenso painel assinado pelo artista plástico Ronald Lago na fachada. Também tem dedo da designer de interiores no M’AR Restaurante, novo espaço gastronômico da Bahia Marina capitaneado por Jel Queiroz (também sócio do Soho e Boucherrie), seu filho Lucas Queiroz e o chef Peu Mesquita. “Trabalhamos os tons de azul e no bar usamos um vidro texturizado da Saint Gobain que pintamos de azul no fundo e deu um toque mais sofisticado”, explica.





Time poderoso

O time poderoso de profissionais da Casas Conceito reúne:

1. Adélia Estevez – Loft Palm Beach

2. Adriano Mascarenhas & Viviane Vieira (SoteroArquitetos) – Refúgio Baía de Todos-os-Santos

3. Alexandre Nalin – Home Theater Sarakiniko

4. Aline Cangussú – Living Mônaco

5. Ana Claudia & Ana Paula Nonato – Living com Jantar Praia da Gamboa

6. Bruna Milcent, Fernanda Milcent & Renan Saturnino (M100 Arquitetura) – Refúgio do Forte

7. Daniela Lopes – Living Praia de Mar Grande

8. Fabiane Lessa – Bangalô Maldivas

9. Flávio Moura – Spa e Casa Kohler Vik Beach

10. Gabriel Magalhães, Luís Claudio Souza & Hugo Ribeiro – Suíte Creta

11. Grazielle Piccolo – Recanto Playa Del Carmen

12. Ivan Rocha & Carlos Pinillos – Refúgio Ilha de Paros

13. José Marcelino – Ilha Bimbarras

14. Licia Loureiro – Paisagismo Ilha Bimbarra e Eventos Ibiza

15. Mally Requião – Home Theater Vhadoo

16. Mariana Castro – Estar e Jantar Taormina

17. Marcus & Ivane Barbosa – Lounge SDB Portofino

18. Mário Figueiredo – Loft Tulum

19. Marlon Gama – Living Porto Vecchio

20. Mila Liberato – Refúgio Trancoso

21. Nágila Andrade – Cozinha Bodrum

22. Nathália Velame – Refúgio Itacaré

23. Rebeca Brasileiro – Eventos Ibiza

24. Roberto Leal & Naíssa Vieiralves – Living Barra Grande

25. Rodrigo Rocha & Marcelo Rodrigues (Rocha e Rodrigues Arquitetura) – Living Zamá

26. Rogério Menezes – Living Formentera

27. Simone Selem – Living Capri

28. Tania Facchinetti & Joilson Barbosa – Jardim de Alah

29. Thaís Bragga – Estar Mykonos

30. Wagner Paiva – Living Navaggio

Todos tiveram liberdade para escolher seus ambientes.

Entretenimento

Além dos ambientes, a mostra contará com um espaço para realização de eventos com diversas atrações musicais, além de uma área do Shopping da Bahia, com 200 m2, com projeto de Marcus e Ivane Barbosa. Este espaço funcionará como um lounge para experiências gastronômicas. Inclusive, Andrea Velame renovou a parceria com o chef Vini Figueira, que comandará o Espaço Gastronômico da mostra e estará à frente do bufê de todos os eventos. “Mais do que uma mostra de decoração, a Casas Conceito tem como premissa reforçar todo um lifestyle, que envolve arte, gastronomia, entretenimento, moda e turismo”, diz a empresária.

Ação social

Uma das novidades desta edição é a parceria inédita com um projeto social de melhoria de moradias populares. Após a realização do evento, cerca de três mil metros de telhas e outros materiais usados na obra serão doados ao projeto Morar Melhor, da Prefeitura de Salvador. “A Casas Conceito carrega também uma preocupação social. Essa doação será destinada à melhoria de casas da região da Gamboa”, revela a empresária.

Patrocinadores

Vitrine das tendências do mercado de arquitetura, design e paisagismo, a Casas Conceito se consolidou como espaço para ativação de marcas dos mais diversos segmentos e atrai parcerias de peso, como a Kohler, maior fabricante de louças e metais do mundo, que chefa ao evento através da Pavimenti. A marca tem um espaço de 220 m2, assinado pelo arquiteto Flávio Moura, onde apresenta a Casa Kohler e um spa com seus produtos.

Outra multinacional que escolheu a mostra para se apresentar foi a Saint-Gobain Glass, empresa especializada em vidros texturizados que aportou na Casas Conceito fornecendo mais de 1,5 mil metros quadrados de vidros, apresentados recentemente e de diversas formas, na última feira de Milão. Também integrando o grupo Saint-Gobain, a Placo do Brasil entra na mostra como fornecedor exclusivo de placas de gesso acartonado, chapas para uso interno, chapas para área úmida e contra incêndio.

Presente no evento desde a edição passada, no Horto Floresta, a Sherwin-Williams, marca internacional de tintas, está apresentando a coleção 2019/2020 de suas cores em diversos ambientes. Além destas parcerias, a Casas Conceito conta ainda como apoiadores a Bahia Marina, a Ilha Bimbarras, o Shopping da Bahia, Líder, Pavimenti, Transparence, Home Design, D’Cores e Paiva Ribeiro Engenharia.

