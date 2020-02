Casas Conceito chega à terceira edição com proposta inovadora

Um sunset realizado na última quarta-feira, na Marina Summer House (Bahia Marina), marcou o lançamento da terceira edição da Casas Conceito por Andrea Velame. Arquitetos, decoradores, artistas, paisagistas, empresários e imprensa foram reunidos para saber as novidades desta que é a primeira mostra segmentada do Brasil cem por cento construída.

Para a ocasião especial, o local ganhou decoração assinada por Fernanda Brinço. Coube ao DJ Alexandre Schnitman fazer o som do evento, que reuniu cerca de 150 convidados. Todos conferiram em primeira mão como será a terceira edição da mostra, que este ano ocupará 1.800 metros quadrados e terá novamente a Bahia Marina como endereço de 31 de julho a 27 de setembro.

Terceira edição da mostra foi apresentada na última quarta-feira, durante um sunset na Marina Summer House

O escritório Marcus Barbosa Arquitetos Associados foi convidado para assinar o Masterplan e a arquitetura das três casas que serão erguidas nessa nova implantação. “Marcus, além de um profissional talentoso, vanguardista e extremamente contemporâneo, traz na sua trajetória um olhar apurado e a sensibilidade do artista que carrega dentro de si, assinando algumas obras de arte da sua autoria, que estarão em exposição na mostra”, adianta a empresária.

Arte como tema

O tema escolhido este ano é Arte Como Forma de Ser e Viver!, que surgiu após uma viagem de Andrea Velame e Marcus Barbosa à Miami, nos Estados Unidos, para conferir a Art Basel, uma das principais feiras de arte do mundo. Lá, Andrea definiu que gostaria de trazer para Bahia a arte de uma forma mais usual, mais urbana.

“Nós precisávamos de um elemento muito forte que lincasse essa edição da Casas Conceito. Então fomos para a Art Basel buscar entender mais a street art e lá encontramos o que queríamos, um caminho inteiro a seguir e que vai nos levar a várias surpresas, um tema rico que possibilita a criação dos profissionais. Foi um trabalho em cima de criatividade a partir do movimento criado em Miami e que queremos ter aqui”, revela Barbosa.

Essa arte pujante vai estar expressa em um painel de 200 metros realizado por 11 grafiteiros, que deixaram sua marca na fachada do evento. A arte estará presente também dentro das casas, batizadas de Carybe, Floriano e Mário Cravo, do promanade Eliana Kertész, e de duas galerias que integrarão o projeto. Para assinar a curadoria das obras, Andrea convocou a consultora de arte e fiel escudeira Rita Câmara.

“Vamos envolver os artistas locais, valorizar a arte baiana, tanto no painel de grafiti na fachada quanto dentro da mostra. Vou trabalhar com todas as galerias da cidade, equilibrando as escolhas entre artistas jovens e consagrados”, adianta Rita.

“A ideia é que a gente quebre tabus de que arte é para poucos, ou que só pode ser consumida por quem entende”, explica a consultora, que revela estar realizado um sonho construído com Andrea deste a primeira mostra. “A gente já vinha conversando e a chegada de Marcus Barbosa, que também é um artista, assinando o mastesplan, fez com que a vontade se concretizasse”.

Entretenimento

Para além de uma mostra de decoração – ou de arte – a terceira Casas Conceito nasce com o objetivo de ser um evento que unisse pessoas, promovesse experiências, oferecesse ao público um convívio mais próximo e interligado com as grandes paixões de sua criadora: arquitetura, decoração, arte, design, paisagismo, moda, gastronomia e entretenimento.

“Fomos evoluindo nas duas últimas edições para chegar ao que queremos trazer na terceira mostra: um evento que não seja só para os arquitetos, mas para o público em geral, que virá para curtir o espaço, ver arte, gastronomia, decoração, conviver e, dessa forma, também colocar a Bahia Marina mais próxima das pessoas de Salvador”, explica Barbosa. “A ideia é que esse ano o evento chegue como um elemento transformador da cidade”, define.

“Minha paixão em ser uma realizadora é concretizar projetos, tocar as pessoas e tirar delas sua essência, por isso gosto de ser intitulada uma ‘fazedora’, porque não existe nada melhor na vida”, avalia Andrea, que usou sua experiência de três décadas de trabalho para criar um evento que transcende e foge de rótulos.

“Completo 30 anos de mercado em 16 de março. Foi com essa expertise, sentando em todas as cadeiras do segmento de arquitetura e decoração, que resolvi criar uma mostra com DNA próprio, quebrando paradigmas e tendo um olhar diferenciado para o empresário, o arquiteto e o público”, diz a empresária, que já atuou como designer de interiores, lojista, designer de produto, na indústria e, nos últimos 15 anos, escolheu a comunicação como sua área de atuação.

Inovação

As duas primeiras Casas Conceito – edição Raízes, realizada no Horto Florestal, e a A(m)ar, na Bahia Marina – tiveram cerca de 15 mil visitantes, cada. Uma pesquisa foi realizada junto a esse público e o resultado guiou as mudanças dessa edição da mostra, que vai trazer novamente 30 ambientes, mas distribuídos em ambientes menores. “Vamos dar a eles uma realidade palpável. Reduzir os espaços não impacta no resultado porque o grande projeto não está associado a uma grande área e sim a uma grande capacidade de criação”, defende.

Esta edição da Casas Conceito traz ainda como novidades a presença de um arquiteto residente do escritório de Marcus Barbosa, dois arquitetos da Comando’s Estrutura, Verônica Lima e Diego Macedo acompanhando a obra, além de um engenheiro da Paiva Ribeiro Engenharia e um coordenador elétrico residentes fiscalizando os projetos.

Conceitos como inovação e sustentabilidade não estarão de fora da mostra. “Vamos trazer o que há de mais novo em tecnologia aplicada à arquitetura. Usaremos energia solar, ofereceremos wifi nos ambientes e teremos um olhar cuidadoso e sustentável. A gente está trabalhando sobre o mar então não podemos errar neste tema”, antecipa Marcus. As obras começam depois do carnaval e seguem por cem dias até a abertura da mostra em 31 de julho.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.