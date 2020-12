Casas Conceito: Conheça os cinco ambientes da Casa Kappa

Morar em um ambiente criativo, que traga conforto, mas também desperte novas sensações. Esse desejo do acolhimento atrelado ao novo cresceu nas pessoas durante a pandemia do novo coronavírus e foi também o combustível que faltava para estimular a criatividade dos profissionais que assinam os 33 ambientes da Mostra Virtual Casas Conceito 2020.

Primeira no mundo, a mostra de decoração 100% digital traz a inovação não só na forma, como também no conteúdo. Com soluções reais apresentadas em uma plataforma online, a Casas Conceito Virtual Experience idealizou um bairro em meio à Baía de Todos os Santos, formado por dois prédios com apartamentos de 310m² e 450m² e mais 15 casas, além dos espaços de convivência inovadores, tudo isso dentro do mar, sob o enrocamento das pedras.

Entre os espaços da mostra está a Casa Kappa, idealizada pelo escritório de Marcus Barbosa Associados, que assina o masterplan da mostra de decoração idealizada por Andrea Velame. Nela estão os ambientes assinados por Marcele Knittel Klein, Cristiane Pepe, Mário Figueiredo, Larissa e Rangel Fonseca e Regi Amaral.

Para Mário, a mostra virtual é um divisor de águas, com a racionalização dos custos e da tecnologia. “Chegaremos em um momento em que poderemos ir em uma loja, fotografar um objeto, um móvel ou uma obra de arte com o celular e ele rapidamente virar um elemento 3D, usado em tempo real na casa do cliente”, diz. É a tecnologia consciente ajudando a todos, idealiza.

Conheça os ambientes:

Loft “In NoX”

Localizado na Casa Kappa, o loft “In Nox” foi projetado pelo arquiteto Regi Amaral durante uma situação inesperada. Em plena pandemia do novo coronavírus, o profissional ficou internado num hospital, sem poder receber visita. O momento difícil fez Regi parar para refletir sobre “verdades absolutas” do mundo e de si mesmo. O que nos limita, o que delimita a percepção do outro, e, principalmente, o que aprisiona a nossa natureza mutável.

O resultado é o Loft “In Nox”, que traz a experiência tátil desse elemento estéril que é o aço inoxidável em toda a sua concepção, mas significa, sobretudo, “estar dentro de nós mesmos”. Um espaço feito não para um “novo eu”, mas para um “também possível eu”. E por que não?

Trata-se de um loft generoso e confortável, porque esse “eu” sabe que a vida merece ser reverenciada. Mas é também minimalista e funcional: menos trabalho e mais tempo de sobra pra se fazer o que gosta. “Essa versão inesperada de mim mesmo é um cara que precisou esvaziar um pouco a bagagem, abrir mão do que não necessitava mais e, principalmente, se permitir ser mutável, sem julgamentos”, conta Regi.

O profissional convida o visitante a embarcar nessa experiência e o estimula a abrir de espaço dentro de si mesmo para o novo e para as transformações que acontecem “In Nox”, acolhendo as multiversões de cada um e a materializando em espaços que façam sentido

Loft sobre o mar

A sensação de ter o mar invadindo todo o espaço é o que propôs Mário Figueiredo para a Casas Conceito Virtual Experience ao criar um loft horizontal, plano, que se integra ao máximo à natureza exuberante da Baía de Todos os Santos. Cores leves e claras, móveis de linhas arredondadas e orgânicas, estruturas delgadas e vazadas permitem que a paisagem seja vista de todos os espaços. O conceito é o da funcionalidade, poucos armários, poucos compartimentos com o objetivo de repensar o excesso e o acúmulo de coisas.

A proposta é provocar a reavaliação sobre o que é supérfluo, estimular a renovação e a doação das coisas inúteis ou que perderam sentido na história de cada um. “A nossa maior inovação não é tecnológica, é a renovação do estado de espírito focado no viver”, diz Mário.

No loft, o objetivo é que o morador seja parte da natureza e não apenas espectador envolto em paredes. O deck conta com um trampolim para que a diversão no espaço também seja garantida. Os armários são personalizados e modulados através do uso de cores e desenhos mais livres que quebram a planicidade e monotonia dos móveis. A sala também conta com um sofá curvo, onde todos podem compartilhar momentos de conforto, contemplando a bela vista da baía.

Living das Carpas

Para os irmãos Rangel e Larissa Fonseca, lidar com o contexto onde está inserido seu projeto na Casas Conceito Virtual Experience é parte essencial do exercício da Arquitetura, que funciona como mediadora da relação entre humanos e o meio ambiente. Por isso, os profissionais pensaram numa forma de reconectar a sociedade contemporânea com elementos como a água e o verde, criando o Living das Carpas, integrado à natureza.

Mas nem por isso o espaço deixa de trazer a tecnologia como aliada nas soluções, como as estruturas metálicas da escada e ilha. A maior parte dos materiais utilizados no living é lançamento, se não a matéria-prima, o modo como foi inserido no espaço. Entre eles, a pedra moledo, que reveste o piso de forma irregular e incomum, um material rústico que casou perfeitamente com a proposta do espaço.

O projeto traz ainda uma grande carga afetiva e de bem-estar. “As emoções que o nosso espaço causa são inúmeras, seja na adega onde os amigos vão confraternizar e sentir a atmosfera de descontração que o ambiente proporciona, ou no deck, onde a sensação de relaxamento é ampliada pela vista única da Baía de Todos os Santos”, comenta a dupla. Entre os destaques do ambiente está a poltrona Esfera, de Ricardo Fasanello, que, além de se unir à proposta atemporal do living, exala o aroma poético de uma peça ícone.

Loft GRL PWR

Um dos ícones do crossfit no Brasil, a atleta Carô Hobo foi a inspiração de Marcele Kinittel para criar seu Loft GRL PWR na Casas Conceito Virtual Experience. “Tive o desafio de representar tudo o que a mulher significa dentro da arquitetura”, conta a profissional. O ambiente foi pensado para reunir sutileza e riqueza de significados. Nada está ali por acaso. A cliente do imóvel precisa de acessibilidade, desse modo, o espaço foi todo planejado para atender às suas necessidades.

A iluminação sutil e aconchegante valoriza todo o ambiente. Alguns móveis foram desenhados pela própria Marcele e manifestam sua personalidade, voltada para o aproveitamento e otimização dos espaços, valorizados com peças que fazem parte do dia a dia e dos sonhos femininos. “Participar da primeira mostra virtual do mundo - minha primeira mostra da carreira - é um marco para meu portifólio. Posso dizer que estou numa nova fase e vou aproveitar 100%. Ser reconhecida por meu trabalho desenvolvido com amor é a maior e melhor importância”, conta.

Lounge Bambuzal

Cristiane Pepe buscou inspiração no bambuzal que dá identidade à entrada do aeroporto de Salvador e as areias das praias da Bahia para criar o seu lounge, que traz, logo na entrada, uma cuba gigante no formato de concha, em Corian, desenhada pela arquiteta para a mostra Casas Conceito Virtual Experience.

A luminária em forma de pássaro dá um toque onírico ao espaço, que recebeu luminárias gigantes de fibra em formato de chapéu chinês com enchimento de cristais e luzes LED. O piso de porcelanato polido, o Oro Bianco da Portobello, em placas, deixa o ambiente amplo, limpo e sofisticado. Completando o espaço, réguas de madeira criam feixes constituindo pilares em forma de árvores.

No mobiliário, destaque para peças designers brasileiros renomados, que dão um requinte contemporâneo ao ambiente. Um exemplo são as duas estantes desenhadas pelo arquiteto Arthur de Mattos Casas, o ponto alto do projeto. As especificações dos móveis partiram de peças que a arquiteta sempre sonhou em usar.

Os tapetes de fibra natural em formato circular com trama em desenho de escama de peixe deixam o ambiente mais orgânico, e as cortinas em linho branco, por sua vez, dão maior suavidade ao espaço e às peças de arte, confeccionadas exclusivamente para o projeto. Design diferenciado, mistura de materiais, tons neutros e dourados são vistos no ambiente. “Como cada indivíduo é único, cada projeto também é. Odeio a ideia de tudo igual, padronizado. Gosto de ambientes personalizados, pessoais e diferentes que te proporcionem verdadeiramente vibrar e sentir cada espaço”, diz Cristiane.

