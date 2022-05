Casas desabam e atinge outros imóves em Plataforma

Três casas desabaram e outras foram atingidas no bairro de Plataforma, na madrugada desta sexta-feira (27). Os imóveis ficam atrás do Colégio Estadual Bertholdo Cirilo dos Reis, que passa por uma obra e que pode ter influenciado no desabamento.

Técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) fizeram uma vistoria no local nesta manhã. Os imóveis da Travessa Bertoso foram evacuados. Dos imóveis atingidos, três desabaram e terão as partes remanescente demolidas e mais quatro em risco estão sendo avaliados pela Defesa Civil.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Segundo a Codesal, os órgãos parceiros do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionados para desligamento do fornecimento de luz no referido endereço, demolição das partes remanescentes. Também haverá fiscalização na obra do colégio estadual.

Ainda de acordo com a Codesal, uma notificação sobre a ocorrência foi entregue ao diretor do colégio, para que sejam providenciados a demolição dos imóveis e acompanhamento social das famílias.

Sete famílias foram acolhidas pela prefeitura e encaminhadas para o atendimento social.