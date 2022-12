Casimiro se casa em cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro

Depois de fazer um sucesso absoluto durante a Copa do Mundo com o canal ao vivo no Catar, o streaming Casimiro Miguel resolveu trocar alianças com a noiva, Anna Beatriz Lima, nesta segunda-feira (19).

O jornalista tinha adiado o casamento em novembro após ter sido infectado com a covid-19. Em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro, os dois subiram ao altar na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé.

A noiva escolheu um vestido branco com rendas, estilo romântico, enquanto Casé optou pelo tradicional terno preto. O evento contou com a participação de Péricles e Sorriso Maroto para a trilha sonora.

Os dois estão juntos há mais de 10 anos. Durante uma transmissão no YouTube, Casimiro contou como conheceu a esposa. "Ela me seguia em uma página de humor do Vasco, me mandou uma DM, a gente conversou lá no perfil e gostei dela. A gente ficou resenhando maior tempão, não tinha Tinder... Ficamos conversando pelo Facebook", disse.