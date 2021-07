Caso Atakarejo: familiares e amigos fazem novo protesto contra prisão de motoboy

Familiares e amigos do Michel Lins, acusado de participação na execução de Bruno Barros e Yan Barros, tio e sobrinho flagrados após furto de carne no supermercado Atakarejo, se reuniram em frente à unidade de Amaralina, em uma nova manifestação contra a prisão de Michel. De acordo com a família, o motoboy está cumprindo mandado de prisão temporária desde a madrugada do dia 30 por ser o dono de uma das motos que transportou um dos envolvidos no crime.

“Prenderam um pai de família” e “Michel inocente” eram frases que podiam ser lidas nos cartazes do ato, no qual participaram amigos do suposto envolvido, em sua maioria, motoboys, além de familiares e vizinhos. Mãe, sogra, esposa e filho de Michel estiveram presentes. Assim como no primeiro protesto contra a prisão de Michel, a tia de Yan Barros, executado do caso, compareceu ao protesto.

“Continuam as mesmas reclamações. Nós não conseguimos nem ver ele desde o dia em que está preso, na Baixa do Fiscal, não há previsão para vermos e nem há prova do que estão acusando ele”, afirmou a sogra de Michel, Daniela Freitas.

De acordo com Daniela e Yngrid Freitas, a esposa, Michel não tem antecedentes criminais e está preso temporariamente por 30 dias para investigação. Familiares alegam que o motivo da preisão é que a moto de Michel foi flagrada em imagens pela polícia. No entanto, segundo Yngrid, no dia do crime, o motoboy teria emprestado o veículo a um conhecido, já que estava de folga do trabalho. O homem, também motoboy, teria transportado o passageiro envolvido nas execuções de Bruno e Yan, e não Michel.

Um novo ato está marcado para acontecer na quarta-feira (07), em frente ao Fórum Criminal de Salvador. Em nota, a Polícia Civil afirmou que Michel teve o mandado solicitado, deferido e cumprido com base nas apurações realizadas pelas equipes policiais. Os detalhes do desdobramento das investigações não estão sendo divulgados, pois o inquérito ainda está em andamento.



Operação Retomada

No última quinta-feira (1), um traficante de drogas, foragido da Operação Retomada, que investiga as mortes de Bruno e Yan, foi morto durante um confronto com a polícia na noite desta quinta-feira (1º), na localidade da Chapada do Rio Vermelho. De acordo com informações, o suspeito que, segundo uma fonte da polícia se trata de Matheus Santana de Assis, 25 anos, teria sido localizado pelos policiais e iniciado o confronto que terminou com a sua morte.