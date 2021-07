Caso Atakarejo: mais um funcionário do supermercado é preso

Um fiscal de prevenção e perdas do supermercado Atakarejo, que não teve a identidade divulgada, foi preso nessa quarta-feira (7), durante a terceira fase da Operação Retomada. . Ele havia sido afastado das atividades por 31 dias e retornou ao trabalho no mesmo estabelecimento, localizado em Amaralina. O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quarta-feira (7), por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As equipes realizaram diligências nos bairros do Nordeste de Amaralina, Itinga e Ilha Amarela. Desde o início da operação, em abril, dez pessoas já foram presas por equipes do Departamento.

O inquérito, que já foi remetido ao Ministério Público, indiciou 23 pessoas – dentre eles, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Nordeste de Amaralina e funcionários do Atakarejo. Além das prisões, buscas foram realizadas na sede do supermercado, onde foram apreendidos livros de ocorrências administrativas, computadores e aparelhos celulares.

"Esse funcionário foi identificado após perícia das câmeras de segurança do supermercado, realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT)", explicou a presidente do inquérito, delegada Zaira Pimentel.

O procedimento policial foi concluído na terça-feira (6). No documento, os suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado, omissão de socorro e ocultação de cadáver.