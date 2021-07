Caso Atakarejo: traficante envolvido na morte de tio e sobrinho é morto

Um traficante de drogas, foragido da Operação Retomada, que investiga as mortes de Bruno Barros e Yan Barros, tio e sobrinho que foram mortos após serem entregues por seguranças do Atakarejo para criminosos, foi morto durante um confronto com a polícia na noite desta quinta-feira (1º), na localidade da Chapada do Rio Vermelho. De acordo com informações, o suspeito que, segundo uma fonte da polícia se trata de Matheus Santana de Assis, 25 anos, teria sido localizado pelos policiais e iniciado o confronto que terminou com a sua morte.

Matheus morreu em confronto com a polícia (Foto: Reprodução)

Identificado com um dos integrantes do grupo que tinha ligação com o caso do Atakarejo, Matheus tinha um mandado de prisão em aberto e não titubeou na hora de reagir contra as guarnições quando foi avistado. As equipes das Rondesp Atlântico, Central e RMS, que faziam rondas na área, encontraram com o suspeito armas de fogo, munições e drogas.

O suspeito ainda foi socorrido após o confronto e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Matheus tinha consigo uma pistola calibre 380, carregador, munições e 77 pinos de cocaína.