Caso da variante Alfa, do Reino Unido, é confirmado em Cândido Sales

Mais um alerta: a prefeitura de Cândido Sales, sudoeste da Bahia, confirmou na última terça-feira (1) que um caso da variante da Covid-19 do Reino Unido foi registrado no município.

Em nota técnica divulgada nas redes social, a Secretaria de Saúde local afirmou que um exame laboratorial de sequenciamento genético realizado no dia 4 de maio, em uma pessoa que havia testado positivo para a doença, apontou a nova cepa, agora identificada como "Alfa" pela Organizaçã Mundial da Saúde (OMS) para facilitar o reconhecimento das mutações.

O nome do paciente não foi divulgado, mas a Secretaria da Saúde informou que ele já recebeu alta médica e está curado da doença.

"Alertamos e reforçamos a população para o uso de máscaras, etiqueta respiratória, higienização das mãos, evitar aglomerações e em caso de sintomas, procurar o Centro de Triagem da COVID-19 para realizar a testagem e realizar isolamento", diz a publicação.

Segundo a prefeitura, todas as medidas estão sendo tomadas, como rastreamento de contatos e isolamento dos suspeitos.

No clima do São João, a Prefeitura lançou a campanha "Arraiá só no Virtuá". A ideia tenta preservar vidas durante a terceira onda da doença no estado, em que cientistas estimam que 2,5 mil pessoas vão morrer na Bahia.

44 pessoas foram a óbito por complicações decorrentes do coronavírus em Cândido Sales desde o início da pandemia. De acordo com o último boletim, 1.609 já testaram positivo pra a doença no município desde 2020.