Caso Daniel: Após não pagar pensão, Brittes tem casa e carro do crime bloqueados

(Foto: Reprodução)

Preso após confessar o assassinato do ex-jogador Daniel Correa em outubro de 2018, Edison Brittes Júnior não paga a pensão mensal de R$ 5 mil à filha da vítima há quase quatro meses. Segundo o UOL, Até o momento, são R$ 15 mil líquidos acumulados, o que levou ao bloqueio do carro do condenado e do terreno da casa da família Brittes, a fim de garantir a compensação financeira à criança.

Segundo determinou a Justiça em outubro do ano passado, os pagamentos deveriam ser feitos todo dia 10, em processo cível que corre paralelamente ao criminal que trata do homicídio do jogador. Na próxima segunda-feira, a dívida saltará para mais de R$ 20 mil reais, sem contar os juros pelo atraso de quatro meses.

O carro bloqueado encontra-se em posse da Justiça criminal de São José dos Pinhais por ser prova no caso de assassinato. Edison e sua mulher, Cristiana Brittes, também ré no processo do assassinato, têm posse do terreno onde está a casa da família por usucapião. Com a medida cautelar, o carro e o terreno ficam resguardados para futuro pagamento da dívida com a filha de Daniel.

O bloqueio dos bens se deu por pedido da advogada que representa a família de Daniel no caso cível, Giuliana Pitthan. O advogado de Edison Brittes Júnior, Mário Augusto Batista de Souza, preferiu não se manifestar por se tratar de processo que corre em segredo de Justiça.

Ainda segundo o UOL, a ação cível depende agora de pedido de execução da dívida por parte de Pitthan. Se a Justiça aceitar, os bens serão penhorados para garantir o pagamento dos valores devidos. A reportagem apurou ainda que a defesa do casal Brittes pediu a suspensão do processo.