Caso de estupro é registrado em escola no municipio de Guanambi

Após 20 dias do ocorrido, uma denuncia de estupro dentro de uma escola do municipio de Guanambi, no sudoeste da Bahia veio à tona, na última sexta-feira (4). A vítima teria sido uma criança que estuda na instituição, que não teve o nome divulgado.

De acordo com familiares da menina, o abuso sexual aconteceu no dia 19 de outubro, e foi registrado na delegacia do munícipio no dia 29 do mesmo mês. Ao tomar conhecimento do caso, na sexta-feira (4), o Conselho Tutelar da cidade, iniciou diligências para descobrir a identidade dos suspeitos envolvidos no crime contra a estudante.

A Polícia Civil (PC-Ba) também investiga o caso. De acordo com órgão, testemunhas foram ouvidas e a guia pericial foi expedida pela unidade. A criança, que não teve a idade revelada, foi encaminhada para o atendimento psicossocial de Guanambi.

Em nota, a Secretaria de Educação do município afirmou que lamenta o ocorrido e que providências foram tomadas assim que o caso foi revelado. Segundo a pasta, também está sendo prestado apoio à vítima e seus familiares.

“Em reunião com os diretores das escolas municipais na manhã desta segunda [07], a Secretária de Educação orientou que seja reforçado aos professores e servidores as orientações quanto ao respeito e harmonia nas relações, bem como sobre a gravidade do assédio ou abuso sexual”, destaca o texto.