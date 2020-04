Caso Gugu: Rose Miriam deixa mansão nos EUA e se muda para o Brasil

Foto: Reprodução

Ex-esposa e mãe dos três filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam deixou a mansão em que morava nos Estados Unidos e está de mudança para o Brasil ao lado do irmão, Gianfrancesco Di Matteo, que fez um post no domingo deixando Orlando, nos EUA. "Nova etapa", escreveu ele na legenda.

Fora da herança, Rose luta na Justiça para ter direito a parte dos bens de Gugu, morto em novembro. Segundo informaram os advogados em fevereiro, a mesma estaria "passando necessidade".

Já a defesa de Gugu afirmou que ela recebeu 500 mil dólares do artista, quando ele ainda estava vivo e que a mesma vive como "empresária bem sucedida" nos EUA, e que mora numa casa de "alto padrão" em Alphaville, em São Paulo, que ela recebeu do apresentador em 2012. O imóvel, segundo a nota da defesa, é avaliado em R$ 6 milhões. A defesa afirma também que Rose recebe 10 mil dólares de pensão para "cobrir as despesas da casa".

Por outro lado, Rose diz que a casa de Alphaville era administrada por Gugu Liberato, que também cuidava da declaração de Imposto de Renda de Rose Miriam. Ela afirma que "a casa sequer consta na declaração de IR dela, pois, segundo informações, era apenas para usufruto".