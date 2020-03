Casos confirmados de coronavírus seguem abaixo da projeção, diz secretário

O número de casos confirmados de coronavírus na Bahia continua abaixo da projeção prevista pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab). Um gráfico com os casos previstos e os confirmados foi divulgado pelo secretário Fábio Vilas-Boas.

Na projeção, estavam previstos 193 casos nessa quarta-feira (25). No entanto, foram registrados 91 casos. Para o secretário, as medidas de isolamento social têm surtido efeito.

"Estamos ainda no começo mas a Bahia está respondendo bem às medidas de distanciamento social estabelecidas pelo governo @costa_rui", escreveu Vilas-Boas no Twitter.

De acordo com o último boletim divulgado pela Sesab, os casos foram registrados nas cidades de Barreiras (1); Brumado (1); Camaçari (1); Canarana (1); Conceição do Jacuípe (1); Conde (1); Feira de Santana (8); Ilhéus (1); Itabuna (1); Jequié (1); Juazeiro (2); Lauro de Freitas (3); Porto Seguro (8); Prado (2); São Domingos (1); Teixeira de Freitas (1); e Salvador (57 casos, sendo três deles de residentes em localidades fora da Bahia, porém com notificação na capital baiana).