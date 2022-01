Casos de covid em tripulação cancelam 14 voos no aeroporto de Salvador

Casos de covid e influenza entre as tripulações causam o cancelamento de pelo menos 14 voos que chegariam ou partiriam de Salvador nessa segunda-feira (10). Um levantamento realizado pelo CORREIO no site do Salvador Aiport mostra que, a partir das 8h, foram afetados dez voos da companhia aérea Azul e quatro voos da Latam. Os cancelamentos vão se estender durante a semana, segundo confirma a Latam.

O voo 4942, que partiria da capital baiana com destino às 8h35, com destino a Campinas, por exemplo, não decolou. De lá sairia um no mesmo horário, com destino a Salvador, que também não realizou a viagem. Havia ainda um voo para Campinas partindo às 9h35 que também foi cancelado. O mesmo ocorreu com o voo para Belo Horizonte, com partida prevista para às 9h10, também não foi realizada. O voo saindo de capital mineira também não saiu com destino a Salvador.

Passageiros fazem fila na loja da Azul para remarcar a passagem

Foto: Arlene Araújo/Acervo pessoal

A médica baiana Arlene Araújo, 33 anos, vive a agonia de voos cancelados desde o dia 5 de janeiro. Da primeira vez, ligaram na véspera, informando que o voo para Foz do Iguaçu havia sido cancelado. Dessa vez, soube só na hora de despachar a bagagem que o voo foi cancelado porque a tripulação está com covid. "Já é a segunda vez que cancelam esse voo. Minha passagem era pro dia 5 de janeiro, aí ligaram um dia antes cancelando. Agora nem ligaram, nem nada, cancelou na hora que fui despachar a mala", conta Arlene, que embarcaria às 3h, num voo da Azul com destino a Belo Horizonte, e lá faria uma conexão para Foz do Iguaçu.

Ela conta que chegou no aeroporto às 21h e somente meia noite foi informada que não viajaria na madrugada. "A única informação que recebi foi que o voo seria cancelado porque a tripulação tinha detectado Covid positivo e não seria mas possível o embarque e os passageiros que não residiam em Salvador seriam encaminhados para um hotel com as despesas paga. Eles queria remarcar meu voo pro dia 13,mas fiz um barraco, aleguei que iria processar a empresa porque poderia perder meu emprego", disse. A solução encontrada foi remarcar a viagem para essa segunda mesmo, por volta do meio dia, com três conexões. E aí, conseguiram me encaixar no voo hoje meio dia. Pra isso, teve que permanecer por 1h30 na loja da companhia, onde viu vários passageiros desesperados diante da incerteza da volta e gente chorando.

Foto: Acervo pessoal

No site da companhia aérea Azul não é possível encontrar passagens para ir ou voltar de nenhum desses destinos antes do dia 15 de janeiro. Procurada, a empresa ainda não se posicionou.

Já a Latam, informou que cancelou quatro voos com partida ou chegada a Salvador nessa segunda-feira (10) e que a medida vai se estender até o dia 16 de janeiro. Hoje, foram cancelados os voos LA4676 (Guarulhos-Salvador), LA4679 (Salvador-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador) e LA3377 (Salvador-Guarulhos).

Em nota, a Latam informou que, em função do recente aumento de casos de Covid-19 e de Influenza, precisou cancelar no Brasil cerca de 1% dos voos domésticos e internacionais programados pela companhia dentro e de/para o país durante todo o mês de janeiro.

"A Latam lamenta essa situação, totalmente alheia à sua vontade. Antes de se dirigir ao aeroporto, a companhia orienta que o cliente confira o status do seu voo diretamente em latam.com. Caso o voo tenha sido alterado, o cliente deve realizar o login no site da Latam e acessar Minhas Viagens > Administrar suas viagens. Neste mesmo campo, pode remarcar a sua viagem sem multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso da passagem sem multa".