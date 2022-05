Casos de sarampo no Estado preocupam autoridades de saúde de Salvador

Autoridades sanitárias de Salvador têm estado em alerta com a possível circulação de sarampo no estado da Bahia. Nesta semana, a Vigilância Epidemiológica de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, emitiu uma nota sobre o número de casos da doença na cidade.

Ainda segundo as autoridades, esta situação torna ainda mais elevado o risco de dispersão da doença para a capital, principalmente, devido à baixa cobertura da campanha de vacinação.

Iniciada em 4 de abril, a estratégia contra o sarampo vacinou apenas 3.150 crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) em Salvador. O número corresponde a 2% de cobertura vacinal. No total, cerca de 206 mil crianças nessa faixa etária ainda não se protegeram contra a doença na capital.

De acordo com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal da Saúde, Doiane Lemos, a vacinação é a melhor forma de se proteger contra a doença. A gestora convoca pais e responsáveis a comparecerem aos postos de saúde para atualizar a situação vacinal das crianças.

“Uma cobertura vacinal favorável é de suma importância para quebrar a cadeia de transmissão e evitar que o vírus circule em nossa cidade. Infelizmente, ainda temos uma adesão muito baixa e isso nos preocupa ainda mais. É necessário que pais e responsáveis levem as crianças até os postos de saúde para regularizar a situação vacinal dos pequenos”, explicou.

A vacina contra o sarampo está disponível em todas as 156 salas de imunização dos postos de saúde da rede municipal, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h.