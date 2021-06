Castanhari é condenado a pagar R$ 100 mil por posts contra Melhem

O juiz Valentino Aparecido de Andrade, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), determinou que o youtuber Felipe Castanhari pague uma indenização de R$ 100 mil ao ator e diretor Marcius Melhem, além de fazer uma publicação em suas redes sociais sobre o conteúdo da sentença.

Conforme a decisão, que o portal UOL teve acesso, o juiz também determina o pagamento com correção monetária e juros, além do reembolso das despesas processuais de Melhem.

"Reconhecido existir ato ilícito e praticado pelo réu, condeno-o a reparar o dano moral suportado pelo autor nas circunstâncias retratadas nos autos", diz o documento.

Melhem abriu o processo contra Castanhari em janeiro deste ano. O que motivou o ex-diretor da TV Globo foi uma publicação do youtuber feita no dia 5 de dezembro de 2020, no Twitter. Nela, Castanhari dizia:

"Não caiam nesse discursinho de merda do Marcius Melhem. Esse cara é um criminoso, um escroto, um assediador que merece cadeia por todo sofrimento que causou".

Também em janeiro, o TJ-SP determinou que Castanhari retirasse a publicação do ar. Em outra decisão, a Justiça determinou que o youtuber apagasse outro post, em que acusava Melhem de promover "censura e intimidação."

A defesa de Melhem ainda não comentou o assunto. Castanhari também não falou sobre a decisão judicial.

Vários processos abertos

Marcius Melhem abriu processos na Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro contra a Revista Piauí, os apresentadores Danilo Gentili e Rafinha Bastos, o ator Marcos Veras, além de Castanhari.

Os processos foram protocolados em meio às acusações de assédio contra Melhem que foram divulgadas detalhadamente pela reportagem da Piauí. A defesa do humorista também entrou com uma ação de indenização por danos morais e materiais contra a atriz Dani Calabresa.