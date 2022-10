Castramóvel realiza castração de cadelas e gatas neste sábado (29)

O Castramóvel promove neste sábado (29), das 8h às 15h, atendimentos destinados a cadelas e gatas. A ação acontece no estacionamento externo do Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, por ocasião do Outubro Rosa – campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa) estima que serão realizadas 40 cirurgias de castração, por ordem de chegada dos tutores dos animais de estimação. O procedimento, além de evitar a reprodução irregular, também contribui para evitar o câncer de mama nas fêmeas.

“O procedimento de castração demora cerca de 20 minutos. O animal é anestesiado, portanto não sofre. Mas o tutor precisa ficar atento aos cuidados pós-operatórios, como o uso de roupinhas pós-cirúrgicas para as fêmeas e do colar elisabetano nos dois casos, pois são itens que dificultam o acesso da boca e das patas do animal ao ferimento, evitando infecções e machucados”, explicou a titular da Dipa, Michelle Holanda.

Agendamento

Para ter acesso à castração do animal, o tutor precisa apresentar RG, cartão do SUS de Salvador, comprovante de residência na capital baiana, bem como o comprovante de vacina antirrábica com até um ano de aplicação no animal, que deve ser conduzido para a cirurgia em jejum. Em seguida, os animais passam por avaliação veterinária, antes de serem autorizados para a cirurgia.

Depois da ação do Outubro Rosa, o Castramóvel permanece no Salvador Norte Shopping pelos próximos dois meses. Nesse período, serão disponibilizadas 600 castrações, tanto para machos quanto para fêmeas, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Os tutores que não conseguirem castrar suas cadelas ou gatas no próximo sábado, poderão agendar a cirurgia para outra data neste bimestre.