Catador é soterrado após acidente em obra de extensão do metrô de Salvador

Um catador de materiais recicláveis foi soterrado em um trecho de uma obra de extensão do metrô de Salvador, na Avenida 29 de Março, após o deslizamento de uma parte do solo do local na manhã desta quinta-feira (19).

Segundo a Camargo Côrrea Infra, empresa responsável pela obra e pertencente ao Consórcio Metrô Tramo III, o acidente ocorreu em uma área de acesso restrito. Catadores de sucata da comunidade do entorno estavam nesse local e uma das pessoas acabou sendo soterrada até a cintura, ficando presa no material.

Testemunhas ainda relataram que o caso teria ocorrido na área da obra de construção da Nova Rodoviária de Salvador, contudo, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) negou a ocorrência de qualquer acidente no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate da vítima, que foi socorrida ainda consciente e levada para o Hospital do Subúrbio. Populares e funcionários da obra também apoiaram no resgate. Ainda de acordo com o consórcio, o catador, que não foi identificado, passa bem.

O Consórcio Metrô Tramo III declarou ainda que está prestando todo o auxílio necessário, apurando as causas do acidente e reitera que segue todas as especificações de segurança em suas operações.