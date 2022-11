Catar-2022: Richarlison fica de cueca para presentear fã

O jogador Richarlison virou o favorito da torcida brasileira após marcar os dois gols no primeiro jogo da seleção no dia 24, na Copa do Mundo do Catar. Agora, o atleta tem sido observado pelos fãs no país e recebe pedidos cada vez mais inusitados.

Depois da última partida, contra a Suíça, torcedores pediram a bermuda usada pelo jogador. O Pombo, como é conhecido pelo público, já estava sem a camisa da seleção e aproveitou para entregar o short à arquibancada.

Toda a situação foi gravada por Enaldo Lopes, que filmou o momento em que Richarlison ficou só de cueca, enquanto se dirigia ao vestiário do estádio. O jogador jogou a peça de roupa, mas um outro torcedor que também estava no local, conseguiu pegá-lo.

Os internautas ficaram surpresos com o pedido inusitado do torcedor. "Pediu logo o principal, esse daí vai fazer absurdos com a bermuda", brincou um seguidor.