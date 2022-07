Cátia Paganote revela namoro das paquitas e pegação em ônibus: 'Amiga de nenhuma delas'

Cátia Paganote, a eterna Miúxa, revelou diversos detalhes dos bastidores das paquitas nos anos 80. Em entrevista ao podcast "Bestcast", ela entregou namoros que aconteceram na época e e como está atualmente sua relação com as ex-assistentes de palco de Xuxa.

"Se fôssemos muito amigas, seríamos até hoje, mas nós não somos. Não falo mal de ninguém, mas não sou amiga de nenhuma delas. Não tenho cumplicidade com nenhuma. Nem com a Priscila (Couto) e a Ana Paula (Almeida), que fizeram shows comigo mais recentemente em várias festas sobre os anos 80", disse Cátia, que saiu dos grupos de WhatsApp com as ex-colegas.

Já sobre os namoros nos bastidores, Cátia Paganote entregou o affair entre o ex-paquito Xand, que também participava da entrevista, e a ex-paquita Tatiana Maranhão, hoje assessora de imprensa de Xuxa.

"A Letícia Spiller namorou o Claudio Heinrich. Formavam uma casal magnífico. A Bianca (Rinaldi) e o Marcelo Faustini foram o que namoraram por mais tempo, mais de oito anos. A gente vivia muito tempo junto. Era normal isso acontecer. Lembro que eu, Priscila e Roberta (Cipriani) éramos umas pestes e sentávamos nos ônibus em que viajávamos em bancos alternados para vigiar o que acontecia. Tinha outros casalzinhos na turma. Quando as luzes se apagavam, era aquele troca-troca de lugar. E a gente ali, quietinha, fingindo que estava dormindo".