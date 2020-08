Cauan se arrepende de ter menosprezado covid-19: 'isolamento é essencial'

O sertanejo Cauan afirmou que se arrependeu de ter menosprezado a gravidade da covid-19. O cantor ficou 8 dias internado em estado grave na UTI após contrair a doença. No entanto, antes de ser infectado, ele chegou a zombar do coronavírus.

"Eu me arrependo, sim [de ter menosprezado a doença]. Infelizmente, cometi vários erros. Foi ignorância [minha], que paguei caro e quero me retratar dizendo para as pessoas: deem a importância que a doença merece", disse, durante entrevista exibida pelo Fantástico nesse domingo (30).

Ele contou ainda que foi responsável por infectar os pais, que ainda estão internados, tratando a covid-19. "Num vacilo, transmiti pro meu pai. O isolamento é essencial." Cauan ficou assustado ao saber que o pai estava na UTI. Na hora, [que soube da internação] eu assustei. Meu pai na UTI? Sabe aquela coisa que tem tudo para dar errado? Porque meu pai tem muitas comorbidades", contou. A mãe do artista está na enfermeira e o pai tem quadro estável na UTI.

Durante o internamento, o sertanejo disse que teve crises de pânico e de falta de ar. "Naquele momento, eu preferia morrer a sentir o que eu estava sentindo".