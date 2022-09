Cavalos de ex-BBB morrem carbonizados em SC após campeonato

Dois cavalos do ex-BBB 19 Diego Wantowsky morreram carbonizados após um caminhão que os transportava pegar fogo em Joinville, em Santa Catarina. As informações são do g1.

Os animais retornavam de um campeonato, segundo o tutor. O acidente ocorreu por volta das 17h de domingo (11) A motorista e o passageiro não se feriram.

A rodovia precisou ser fechada nos dois sentidos por cerca de quatro horas. As causas do incêndio serão investigadas.

A Cabanha LPW, local onde os cavalos eram criados, divulgou um comunicado nas redes sociais e agradeceu as mensagens de solidariedade. "Muito tristes, porém, só agradecer a Deus que as duas pessoas que estavam no trailer não se machucaram".

Como o fogo começou

A motorista do caminhão disse à PMRv que o fogo começou abaixo dos pés dela e se espalhou rapidamente. O casal não conseguiu abrir o baú onde estavam os cavalos a tempo e os animais morreram no local.

A causa do incêndio ainda será investigada. Uma das hipóteses é que o fogo tenha iniciado nos freios do caminhão, devido a um superaquecimento.

Ex-BBB

Diego Wantowsky, 33 anos, participou do reality Big Brother Brasil em 2019. Empresário e criador de cavalos, foi eliminado no quarto paredão da edição, com 52,47% dos votos.

Ele disputou um paredão triplo que teve mais de 60 milhões de votos, segundo anunciado pelo apresentador Tiago Leifert, à época.