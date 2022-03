CBF altera data de Vitória x Glória na Copa do Brasil

O jogo do Vitória contra o Glória, do Rio Grande do Sul, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, teve a data alterada pela Confederação Brasileira de Futebol (BFC). Antes agendada para quarta-feira, 9 de março, dia em que o Leão vai encarar o Doce Mel pelo Campeonato Baiano, a partida do torneio nacional foi remanejada para 23 de março, às 21h30, no Barradão.

A partida contra o Glória será única e decisiva. Quem vencer, avança à terceira fase da Copa do Brasil. Ao contrário do que ocorreu na primeira fase, dessa vez não há vantagem do empate. Em caso de placar igual no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Vitória chegou à segunda fase da Copa do Brasil após empatar em 1x1 com o Castanhal, de Belém. Visitante e melhor posicionado no ranking da CBF, o Leão eliminou a equipe paraense. Já o Glória avançou depois de derrotar o Brasil de Pelotas por 1x0.