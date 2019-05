CBF confirma datas e horários de jogos do Bahia na Copa do Brasil

Os jogos da Copa do Brasil entre Bahia e São Paulo, pela fase de oitavas de final da competição, já têm data e hora. A primeira partida, com mando da equipe paulista, acontece no dia 22 deste mês, às 21h30. A volta, na casa do Esquadrão, será uam semana depois, no dia 29, no mesmo horário.

O que falta definir são os locais das partidas. Tudo porque tanto o Morumbi, estádio do São Paulo, quanto a Fonte Nova, mando de campo tricolor, já estarão sob administração da Conmebol. Ambas as praças esportivas serão palco da Copa América e serão entregues à confderação sul-americana um mês antes do início da competição, que ocorre a partir de 14 de junho.

O São Paulo deve mandar a partida no Pacaembu, também na capital paulista, local já indicado para receber a partida contra o Bahia no dia 19, só que pelo Campeonato Brasileiro. Já em realação ao Esquadrão, o jogo poderá ser em Pituaçu, que servirá de centro de treinamentos para a Copa América, mas que conta com um rigidez menor da Conmebol para ser liberado. Caso isso não ocorra, as opções seriam o Joia da Princesa, em Feira de Santana, ou o Batistão, em Aracaju.