CBF detalha mais 5 rodadas da Série A; Bahia jogará em uma sexta

O Bahia jogará contra o Goiás, pelo Brasileirão, em uma sexta-feira, às 20h. O dia e horário escolhidos, novidade na Série A, foram divulgados pela CBF, que detalhou a tabela da competição da 16ª à 20ª rodada. O duelo será no dia 16 de outubro, no Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Outro detalhe que chama a atenção é a proximidade de dois jogos do Flamengo. O rubro-negro entra em campo no dia 13, uma terça-feira, contra o Goiás, em partida atrasada da 11ª rodada, e voltará a disputar um confronto no dia 15, quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino. O intervalo entre os compromissos é de 50 horas.

Até o ano passado, era necessário haver pelo menos 66 horas entre dois jogos do mesmo time. Porém, no início de agosto, a CBF e a Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol) anunciaram uma nova orientação de tempo mínimo entre as partidas, por causa da pandemia do coronavírus. Com a mudança, válida para toda a temporada de 2020, é permitido jogar após 48 horas. Será a primeira vez que a CBF botará a alteração em prática.

Veja como ficam os jogos da 16ª à 20ª rodada:

16ª RODADA:

13 de outubro, terça-feira

19h - Palmeiras x Coritiba

14 de outubro, quarta-feira

19h15 - Grêmio x Botafogo

20h30 - Santos x Atlético-GO

20h30 - Athletico-PR x Corinthians

21h30 - Atlético-MG x Fluminense

21h30 - Sport x Internacional

21h30 - Ceará x São Paulo

15 de outubro, quinta-feira

19h - Vasco x Fortaleza

20h - Flamengo x Red Bull Bragantino

16 de outubro, sexta-feira

20h - Goiás x Bahia

17ª RODADA