CBF detalha mais cinco jogos do Vitória na Série B; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais cinco jogos do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o Leão já sabe as datas, horários e locais dos seus compromissos da 30ª à 34ª rodada da segunda divisão. Serão duas partidas no Barradão e três fora.

Pela 30ª rodada, o rubro-negro visita o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luis, no dia 12 de outubro, uma terça-feira, às 19h. Em seguida, recebe o Brasil de Pelotas no dia 23, um sábado, às 19h, no Barradão.

O Vitória volta a viajar na sequência, indo até Campinas, em São Paulo, para enfrentar a Ponte Preta, pela 32ª rodada. O jogo será no dia 30 de outubro (sábado), às 16h, no Moisés Lucarelli. No dia 2 de novembro (terça-feira), o Leão é novamente mandante, e encara o CSA no Barradão às 19h.

No duelo válido pela 34ª rodada, o rubro-negro pega o Avaí na Ressacada, em Florianópolis, no dia 5 de novembro (sexta-feira), às 19h.

Confira, abaixo, todos os próximos jogos do Vitória detalhados:

28ª rodada

2 de outubro (sábado), às 16h - Goiás x Vitória - Serrinha, em Goiânia (GO)

29ª rodada

9 de outubro (sábado), às 19h - Vitória x Confiança - Barradão

30ª rodada

12 de outubro (terça-feira), às 19h - Sampaio Corrêa x Vitória - Castelão, em São Luis (MA)

31ª rodada

23 de outubro (sábado), às 19h - Vitória x Brasil de Pelotas - Barradão

32ª rodada

30 de outubro (sábado), às 16h - Ponte Preta x Vitória - Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

33ª rodada

2 de novembro (terça-feira), às 19h - Vitória x CSA - Barradão

34ª rodada

5 de novembro (sexta-feira), às 19h - Avaí x Vitória - Ressacada, em Florianópolis (SC)