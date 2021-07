CBF detalha mais seis jogos do Vitória na Série B; veja tabela

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais seis jogos do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, todas as partidas do Leão até a 16ª rodada têm datas, horários e locais definidos.

Pela 11ª rodada, o rubro-negro recebe o Sampaio Corrêa no Barradão no dia 13 de julho, uma terça-feira, às 21h30. Em seguida, viajará até o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, no dia 17 de julho (sábado), às 11h.

O Vitória volta a entrar em campo na terça-feira seguinte, 20 de julho, às 21h30, quando pega a Ponte Preta em Salvador, pela 13ª rodada. Na partida seguinte, volta a ser visitante e mede forças com o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, no dia 24 de julho (sábado), às 21h.

Na sequência, o Leão terá dois jogos em casa, no Barradão. Primeiro, pela 15ª rodada, terá como adversário o Avaí, no dia 31 de julho (sábado), às 16h30. No dia 7 de agosto, também um sábado, o rival será o Vasco, em duelo marcado para 19h30.

Confira, abaixo, os próximos jogos do Vitória:

9ª rodada

3 de julho (sábado), às 21h30 - Vitória x Goiás - Barradão

10ª rodada

10 de julho (sábado), às 19h - Confiança x Vitória - Batistão, Aracaju (SE)

11ª rodada

13 de julho (terça-feira), às 21h30 - Vitória x Sampaio Corrêa - Barradão

12ª rodada

17 de julho (sábado), às 11h - Brasil de Pelotas x Vitória - Bento Freitas, Pelotas (RS)

13ª rodada

20 de julho (terça-feira), às 21h30 - Vitória x Ponte Preta - Barradão

14ª rodada

24 de julho (sábado), às 21h - CSA x Vitória - Rei Pelé, Maceió (AL)

15ª rodada

31 de julho (sábado), às 16h30 - Vitória x Avaí - Barradão

16ª rodada

07/08 (sábado), às 19h30 – Vitória x Vasco - Barradão