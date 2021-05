CBF detalha tabela da Série A até 10ª rodada; Veja jogos do Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (11), a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, com datas, horários e locais. A competição começará a ser disputada no próximo dia 29, um sábado, com quatro jogos. Entre eles, a estreia do Bahia, diante do Santos, às 19h, no estádio de Pituaçu.

O primeiro dia do torneio também terá os duelos Chapecoense x Red Bull Bragantino, na Arena Condá, em Chapecó, às 11h; Cuiabá e Juventude, na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 19h; e São Paulo x Fluminense, no Morumbi, em São Paulo, às 21h. A rodada se estende pelo fim de semana, com outros seis confrontos no domingo (30).

Na sequência, o Bahia fará seu primeiro jogo como visitante: enfrentará o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no dia 5 de junho, um sábado, às 21h.

Veja os 10 primeiros jogos do Bahia:

1ª rodada: 29 de maio (sábado), às 19h - Bahia x Santos - Pituaçu

2ª rodada: 05 de junho (sábado), às 21h - Red Bull Bragantino x Bahia - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

3ª rodada: 13 de junho (domingo), às 18h15 - Bahia x Internacional - Pituaçu

4ª rodada: 17 de junho (quinta-feira), às 19h - Ceará x Bahia - Castelão, em Fortaleza (CE)

5ª rodada: 20 de junho (domingo), às 16h - Bahia x Corinthians - Pituaçu

6ª rodada: 23 de junho (quarta-feira), às 21h30 - Bahia x Athletico Paranaense - Pituaçu

7ª rodada: 26 de junho (sábado), às 19h - Palmeiras x Bahia - Allianz Parque, em São Paulo (SP)

8ª rodada: 30 de junho (quarta-feira), às 19h - Bahia x América-MG - Pituaçu

9ª rodada: 03 de julho (sábado), às 21h - Chapecoense x Bahia - Arena Condá, em Chapecó (SC)

10ª rodada: 08 de julho (quinta-feira), às 19h - Bahia x Juventude - Pituaçu

Veja a tabela detalhada com as 10 primeiras rodadas: