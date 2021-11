CBF divulga áudio do VAR em marcação de pênalti para Flamengo contra o Bahia

A atuação do árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo, durante a partida entre Bahia e Flamengo, na noite desta quinta-feira (11), no Maracanã, ganhou mais um capítulo.

Nesta sexta-feira (12), a CBF divulgou o áudio da conversa entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, Elmo Alves Rezende Cunha no lance em que foi marcado um toque de mão do zagueiro Conti dentro da área.

Confira o diálogo:

- Elmo: Ela bate no peito, quero ver se corre pelo braço

- Vinícius: Elmo, eu vejo pegar no braço. Os atletas estão falando que pegou no peito. Vamos fazer o procedimento?

-Elmo: Ela não bate no braço que está aberto, bate no peito e vai no braço.

- Elmo: Vinicius, narra de novo o que você viu.

- Vinícius: Eu vejo um bloqueio com a mão, mais alto que o ombro. Vejo pegar na mão.

- Elmo: Eu recomendo a revisão porque a bola bate no peito do jogador e vai no braço. O braço que está aberto não tem o toque.

- Elmo: Vinicius, parei no ponto de contato quando ela bate no peito e corre no braço.

- Vinícius: Elmo, eu vejo a bola pegar no bíceps dele.

- Elmo: Eu vou te mostrar em outra câmera que não tem toque. Ela bate no peito e vai no bíceps.

- Vinicius: Eu concordo com o que você fala, mas ele está em uma ação de bloqueio e corre o risco. Vou manter a penalidade e cartão amarelo.

OUÇA E VEJA A REVISÃO DO ÁRBITRO DE VÍDEO

Vale destacar que desde junho do ano passado a International Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, definiu que o toque da bola na junção do braço com a axila - região da manga curta -, não é mais considerado infração.

Essa é a terceira vez que a CBF divulga o áudio da análise de lances através do árbitro de vídeo em jogos do Bahia. Contra Juventude e São Paulo, o tricolor teve dois pênaltis não marcados. Em parecer, a ouvidoria da CBF reconheceu o erro nos dois lances.

Nesta sexta-feira (12), o presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, foi demitido do posto. Gaciba foi duramente criticado pelo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e Vitor Ferraz, vice do tricolor. Durante entrevista na noite de quinta-feira (11), Ferraz chegou a dizer que Gaciba é um “covarde”.