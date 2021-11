CBF divulga áudio do VAR sobre pênalti não marcado para o Bahia; veja

Antes mantido em sigilo, os áudios das conversas entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo começaram a ser divulgados pela CBF. A entidade decidiu publicar as conversas de lances em que a ferramenta tecnológica entre em ação durante as dez últimas rodadas da Série A.

Nesta sexta-feira (5), A CBF publicou no seu site o áudio de sete jogos, seis pela 29ª rodada e o confronto entre Flamengo e Athletico-PR, válido pela quarta rodada, mas disputado na terça-feira (2).

Entre os materiais disponíveis está a conversa entre o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior e o VAR, Adriano Milczvski, sobre o lance de pênalti não marcado para o Bahia no confronto com o Juventude.

No lance em questão, o atacante Ronaldo do Bahia, finalizou para o gol vazio. A bola desviou na mão do zagueiro, dentro da área, e foi para fora. O VAR sugeriu a revisão, mas Paulo Roberto Alves Júnior, mesmo verificando o lance no monitor, não marcou a infração.

Confira o diálogo:

- Checando, Paulo (...) Checando possível penal. Sugiro revisão - disse Adriano Milczvski, árbitro de vídeo

- Eu vi que desviou e não tive a convicção do ponto de contato - contou o juiz Paulo Roberto Alves Júnior.

- Cara, eu entendo que é o braço de apoio dele ali e depois tem o toque - argumentou Alves enquanto se encaminhava para o monitor

Depois de assistir ao lance, o árbitro não muda a opinião.

- Vou manter a decisão de tiro de canto - afirmou o árbitro.

Ouça o diálogo publicado pela CBF

De acordo com a comissão nacional de arbitragem, o árbitro errou ao não marcar o pênalti para o Bahia. O jogador do Juventude também deveria ter sido punido com cartão vermelho.

O lance gerou revolta dos jogadores do Bahia. O atacante Gilberto mostrou indignação ao fim do jogo. O técnico Guto Ferreira reforçou o coro na entrevista coletiva. Já o presidente Guilherme Bellintani chegou a se manifestar nas redes sociais.

"Lances que mancham o campeonato. Esse árbitro entende a importância do futebol na vida das pessoas? Nem chamado pelo VAR aceitou marcar o pênalti. O que fazer? Protesto, ida à CBF e tudo que for possível. E um esforço para acreditar que isso é “apenas” um erro de arbitragem", escreveu o dirigente.