CBF divulga data dos próximos sete jogos do Vitória; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou nesta quarta-feira (19) a tabela com os próximos sete jogos do Vitória após a Copa do Mundo. O rubro-negro retorna a campo no dia 09 de julho, uma terça-feira, contra o Cuiabá em partida que está agendada para o Barradão às 19h15.

O Leão volta com uma sequência de dois jogos em seus domínios. Uma semana após enfrentar o Cuiabá de Damián Escudero, o time de Osmar Loss terá pela frente o Criciúma, atual 14º colocado na Série B, também dentro do Barradão. Desta vez a partida acontece às 21h30.

A sequência dos sete próximos jogos fecha com duas partidas fora de casa contra Brasil de Pelotas e Paraná, respectivamente nos dias 03 e 10 de agosto.

O Vitória é o lanterna da segundona, com quatro pontos somados em oito jogos. O rubro-negro venceu e empatou uma partida, além de sair de campo derrotado em outras seis.

Confira a tabela do Leão:

09/07, terça-feira: Vitória x Cuiabá

Barradão, 19h15

16/07, terça-feira: Vitória x Criciúma

Barradão, 21h30

23/07, terça-feira: Londrina x Vitória

Estádio do Café, 21h30

27/07, sábado: Vitória x Ponte Preta

Barradão, 16h30

30/07, terça-feira: Figueirense x Vitória

Orlando Scarpelli, 19h15

03/08, sábado: Brasil de Pelotas x Vitória

Bento Freitas, 11h

10/08, sábado: Vitória x Paraná

Barradão, 19h