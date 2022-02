CBF divulga tabela da Série B do Brasileirão; Bahia estreia contra o Cruzeiro

O caminho do Bahia na Série B do Brasileirão está traçado. Nesta quinta-feira (3), a CBF divulgou a tabela básica da competição. No ano em que voltará a disputar a segundona e que tem como principal objetivo conquistar o acesso à Série A, o tricolor vai estrear diante do Cruzeiro, na Fonte Nova. Inicialmente o confronto está agendado para acontecer na dia 8 ou 9 de abril.

Na sequência, o tricolor visita o Náutico, em Recife, e o CSA, em Maceió. No retorno a Salvador, o Esquadrão recebe o Sampaio Corrêa, pela 4ª rodada da competição nacional. A última partida do Bahia será contra o CRB, fora de casa.

Nos próximos dias a CBF vai divulgar detalhes da tabela, como datas e horários das partidas. A última rodada da Série B está prevista para o dia 5 de novembro. Por conta da Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano, as competições serão encerradas mais cedo do que o habitual.

Em 2022, o Bahia voltará a disputar a Série B depois de cinco anos seguidos na primeira divisão. Diante do desafio de retornar à elite, o tricolor vai ter concorrentes de peso. Ao todo, seis campeões brasileiros vão disputar a competição.

Além do próprio Bahia, foram rebaixados no ano passado Grêmio e Sport. O trio se juntou aos remanescentes Vasco, Cruzeiro e Guarani. Se o título da Copa do Brasil for levado em consideração, a lista de campeões nacionais ganha ainda a presença do Criciúma, que foi promovido da Série C.

Assim como nos outros anos, o formato da Série B será o mesmo em 2022. Todas as 20 equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando 38 partidas para cada clube. Ao final do torneio, os quatro melhores colocados conquistam o acesso para a primeira divisão. Já os quatro últimos vão ser rebaixados.

Confira os confrontos do Bahia na Série B:

1º TURNO

1ª rodada (8/4 ou 9/4)

Bahia x Cruzeiro

2ª rodada (12/4, 15/4 ou 16/4)

Náutico x Bahia

3ª rodada (19/4, 22/4 ou 23/4)

CSA x Bahia

4ª rodada (26/4 ou 27/4)

Bahia x Sampaio Corrêa

5ª rodada (29/4 ou 30/4)

Ituano x Bahia

6ª rodada (3/5, 6/5 ou 7/5)

Bahia x Londrina

7ª rodada (10/5, 13/5 ou 14/5)

Vasco da Gama x Bahia

8ª rodada (17/5, 20/5 ou 21/5)

Bahia x Ponte Preta

9ª rodada (24/5, 27/5 ou 28/5)

Tombense x Bahia

10ª rodada (31/5, 3/6 ou 4/6)

Bahia x Criciúma

11ª rodada (7/6 ou 8/6)

Bahia x Sport

12ª rodada (10/6 ou 11/6)

Operário x Bahia

13ª rodada (14/6, 17/6 ou 18/6)

Bahia x Chapecoense

14ª rodada (21/6, 24/6 ou 25/6)

Bahia x Novorizontino

15ª rodada (28/6 ou 29/6)

Brusque x Bahia

16ª rodada (1/7 ou 2/7)

Bahia x Grêmio

17ª rodada (5/7, 8/7 ou 9/7)

Vila Nova x Bahia

18ª rodada (20/7 ou 21/7)

Guarani x Bahia

19ª rodada (19/7 ou 20/7)

Bahia x CRB