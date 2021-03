CBF divulga tabela do Brasileirão; Bahia estreia contra o Santos

A CBF divulgou nesta quarta-feira (24) a tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2021. Ainda sem a presença das torcidas nos estádios por conta da pandemia do coronavírus, o torneio tem previsão de início para o dia 29 de maio.

Único representante do estado elite do futebol brasileiro, o Bahia estreia na competição contra o Santos, em Salvador. Na segunda rodada, o Esquadrão vai até São Paulo enfrentar o Red Bull Bragantino. Confira a tabela completa do Bahia.

Além do tricolor, a região Nordeste repete 2020 e terá ainda outros três clubes na disputa do torneio. São eles: Sport, Ceará e Fortaleza.

Em 2021, as novidades ficam por conta das equipes que ascenderam de divisão. Enquanto Goiás, Vasco, Botafogo e Coritiba vão jogar a Série B, Cuiabá, Juventude, América-MG e Chapecoense conquistaram o acesso.

O formato de disputa segue o mesmo dos últimos anos. As 20 equipes se enfrentam no formato ida e volta. Além do título para quem somar a maior quantidade de pontos, os quatro primeiros colocados garantem vaga na fase de grupo da Libertadores, enquanto quinto e sexto colocados entram na fase preliminar do torneio continental.

Do sétimo ao 12º lugar os clubes se classificam à Sul-Americana. Já os quatro últimos serão rebaixados para a Série B.

Confira os confrontos da primeira rodada da Série A 2021:

Bahia x Santos

Flamengo x Palmeiras

São Paulo x Fluminense

Internacional x Sport

Chapecoense x Red Bull Bragantino

Corinthians x Atlético-GO

Atlético-MG x Fortaleza

Ceará x Grêmio

Athletico-PR x América-MG

Cuiabá x Juventude