CBPM lança o Mapa Tectônico-Geocronológico da Bahia para o público  

Está disponível, na sede e no site da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), o Mapa Tectônico-Geocronológico do estado da Bahia e suas Implicações Metalogenéticas. O projeto é resultado de um longo trabalho da equipe técnica da CBPM, realizado entre 2018 e 2020, e figura como 24º em uma série de publicações especiais. O mapa abrange a parte norte do Cráton do São Francisco e possibilita a identificação de novos depósitos minerais, atraindo, consequentemente, novos investimentos em pesquisa e produção mineral.

Esta identificação de áreas é possível através das informações disponibilizadas pelo mapa, que contribuem para o reconhecimento do potencial mineral da Bahia e para a valorização desses ambientes geológicos. A partir dos resultados dessas pesquisas, a CBPM lançará licitações para que novas empresas venham para o estado desenvolver projetos mínero-industriais, o que impulsiona o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. A instalação de mineradoras na Bahia mantém mais de 17 mil empregos diretos, o que alimenta as economias locais, fazendo o dinheiro circular e aquecendo o comércio.

Sobre o projeto, Antonio Carlos Tramm, presidente da CBPM, afirma que a pesquisa é só a primeira etapa. “A Bahia é um dos estados mais bem estudados geologicamente. Esse mapa é fruto de um trabalho de pesquisa realizado pelos nossos técnicos. A partir do mapa, mostramos o enorme potencial mineral da Bahia e seguimos na nossa missão de trazer investimentos privados para o estado, que vão impulsionar o desenvolvimento, gerando emprego e renda para os baianos", diz.

A CBPM é uma empresa centrada na ampliação e aprimoramento do conhecimento geológico do território baiano. São mais de 70 publicações técnicas, ao longo de 48 anos de história, com destaque para trabalhos como “Geologia da Bahia” e “Geofísica da Bahia”, que funcionam como grandes instrumentos de estudo e prospecção mineral e também estão disponíveis no site da empresa. Lá, empresários, geólogos e demais interessados encontram todo material necessário para se orientar quanto ao potencial mineral da Bahia, que passou a ser o terceiro maior produtor de minérios no ranking nacional.

O Mapa Tectônico-Geocronológico do estado da Bahia e suas Implicações Metalogenéticas está disponível no site da CBPM

Para o diretor técnico da CBPM, Rafael Avena, o lançamento do Mapa Tectônico-Geocronológico do estado da Bahia e suas Implicações Metalogenéticas representa muito para a geociência e para o setor mineral brasileiro. “É mais uma contribuição da CBPM e da CPRM no desenvolvimento desse setor, trazendo para os acadêmicos e para os investidores, informações confiáveis e de alto nível. Sabemos que sem ciência nada mais se descobre. Atualmente é necessário muito estudo e conhecimento e é esse o papel do estado. Disponibilizar obras desse quilate é o que faz da CBPM e da CPRM os dois grandes baluartes no setor mineral brasileiro", disse.

Com palestras técnicas e debates, a videoconferência de lançamento do Mapa Tectônico-Geocronológico do estado da Bahia aconteceu na última quinta-feira (08) e está disponível no canal do YouTube do Serviço Geológico do Brasil (SBG/CPRM), parceiro da CBPM no projeto. Participaram do evento Frederico Bedran Oliveira, diretor do Departamento de Geologia e Produção Mineral da SGM (Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral); Antonio Carlos Tramm, presidente da CBPM; Esteves Colnago, diretor-presidente da CPRM; Rafael Avena, diretor-técnico da CBPM; Márcio Remédio, diretor de geologia e recursos minerais da CPRM; e os representantes da equipe de pesquisa professor Johildo Barbosa (CBPM) e Basílio da Cruz (SBG/CPRM).

O mapa e a sua nota explicativa foram editados em português e inglês, e estão disponíveis para o público no site CBPM – Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – Governo da Bahia, assim como os seus arquivos vetoriais.

Este conteúdo tem apoio institucional da CBPM e WWI e oferecimento da Mineração Caraíba e Vanádio de Maracás.