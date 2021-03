CCR Metrô Bahia abre seleção para contratar pessoas com deficiência

A CCR Metrô Bahia abriu uma seleção para contratar 18 pessoas para a área de atendimento. As vagas serão destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência e os interessados devem efetuar se inscrever no site www.ccrmetrobahia.com.br até este sábado (27).

As oportunidades são para ocupar os cargos de Agente Atendimento Estação e, para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para atuar quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira. Além disso, é bom que o candidato tenha experiência com atendimento ao público, embora essa não seja uma exigência obrigatória.

De acordo com a CCR, o salário é compatível com o mercado e os colaboradores também terão direito a outros benefícios.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;

Clique na aba ‘Contato’;

Depois, na área ‘Trabalhe Conosco’;

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.